Robô supera recorde humano em meia-maratona em Pequim; veja

Um robô corre na segunda Meia Maratona de Beijing E-Town e Meia Maratona de Humanoides em Pequim, em 19 de abril de 2026 - (crédito: Pedro PARDO / AFP)

Um robô humanoide desenvolvido pela fabricante chinesa Honor venceu, neste domingo (19/4), uma meia-maratona em Pequim com desempenho superior ao recorde mundial humano. O equipamento percorreu os 21 quilômetros em 50 minutos e 26 segundos, segundo dados divulgados pela Beijing E-Town, área de desenvolvimento tecnológico da capital chinesa.

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A marca supera o tempo do ugandense Jacob Kiplimo, atual recordista da prova entre humanos, que concluiu a mesma distância em cerca de 57 minutos, em março, durante competição realizada em Lisboa.

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Um robô corre na segunda Meia Maratona de Beijing E-Town e Meia Maratona de Humanoides em Pequim, em 19 de abril de 2026 (foto: Pedro PARDO / AFP)

A corrida fez parte de um evento que reuniu, simultaneamente, disputas entre humanos e robôs. Em relação à primeira edição, realizada em 2025, a evolução foi significativa: naquele ano, o robô vencedor levou mais de duas horas e meia para completar o percurso.

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Apesar do desempenho do vencedor, a prova registrou falhas durante o trajeto. Um dos robôs caiu logo após a largada, enquanto outro se chocou contra uma barreira. Ainda assim, cerca de 40% dos participantes conseguiram completar o percurso de forma totalmente autônoma; os demais operaram com controle remoto.

Um robô corre na segunda Meia Maratona de Beijing E-Town e Meia Maratona de Humanoides em Pequim, em 19 de abril de 2026 (foto: Pedro PARDO / AFP)

De acordo com a emissora estatal CCTV, os robôs que ficaram nas posições seguintes, também da Honor e com navegação autônoma, terminaram a corrida em aproximadamente 51 e 53 minutos. Um dos equipamentos também atuou no suporte à prova, desempenhando a função de agente de trânsito com orientações por voz e gestos.

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