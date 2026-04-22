Lancha iraniana ataca porta-contêineres perto da costa de Omã

Golfo de Omã: Entre o Irã e Omã, liga o Mar da Arábia ao Golfo Pérsico, sendo importante por suas rotas de transporte de petróleo e sua posição estratégica. - (crédito: US Navy - wikimedia commons)

Um navio porta-contêineres foi atacado por uma lancha de patrulha iraniana nesta quarta-feira (22/4) perto da costa de Omã, o que provocou danos, mas não deixou vítimas, informou a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

O cargueiro, que estava a 15 milhas náuticas (cerca de 28 km) de Omã, "foi abordado por uma lancha do Corpo da Guarda Revolucionária, sem aviso prévio por rádio, que posteriormente abriu fogo contra o navio, causando danos importantes na ponte de comando", informou a UKMTO.

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A agência acrescentou que "não foram registrados incêndios, nem impactos ambientais" e que a tripulação está "sã e salva".

Segundo a empresa de inteligência Vanguard Tech, o navio tem bandeira da Libéria e "havia sido informado que tinha permissão para atravessar o Estreito de Ormuz".

A agência de notícias iraniana Tasnim afirmou que o navio "ignorou os avisos das Forças Armadas iranianas".

A UKMTO relatou algumas horas depois um segundo incidente, contra um cargueiro que saía do Estreito de Ormuz.

A embarcação, que estava a 14 km da costa iraniana, "comunicou ter recebido disparos e está parada no mar neste momento", informou a agência.

O navio foi identificado pela Vanguard Tech como o porta-contêineres Euphoria, com bandeira do Panamá. Segundo o site Marinetraffic, ele se dirigia ao porto saudita de Jidá, procedente de Jebel Ali, nos Emirados Árabes Unidos.

O Estreito de Ormuz, uma via marítima estratégica, está bloqueado pelo Irã em resposta à ofensiva dos Estados Unidos e de Israel, iniciada em 28 de fevereiro.

Em resposta ao fechamento, os Estados Unidos impõem um bloqueio aos portos iranianos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira uma prorrogação da trégua entre ambos os países, em vigor desde 8 de abril.