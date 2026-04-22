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Maxiane é flagrada fazendo suposto 'Photoshop' em foto e vídeo viraliza

Momento foi compartilhado por Brigido nas redes sociais

Maxiane é flagrada fazendo suposto 'Photoshop em foto' e vídeo viraliza - (crédito: TV Globo/Reprodução)
Maxiane é flagrada fazendo suposto 'Photoshop em foto' e vídeo viraliza - (crédito: TV Globo/Reprodução)

Às vésperas da final do "BBB 26", um vídeo compartilhado nas redes sociais movimentou o público ao mostrar um momento inesperado envolvendo ex-participantes do programa.

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A gravação foi publicada por Brigido nesta terça-feira (22), enquanto ele e outros ex-participantes deixavam o hotel em que estavam hospedados. 

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Nas imagens, ele registra Maxiane utilizando um aplicativo de edição para ajustar o próprio rosto, o que rapidamente gerou repercussão entre os internautas.

O episódio dividiu opiniões. Parte dos usuários reagiu com críticas e ironias. "Tem uma galera com distorção de imagem absurda", comentou um perfil.

"E nem assim [editando] o milagre acontece", escreveu outro. "Tadinha kkkkkkkkkkkkkk", disse uma terceira pessoa.

Por outro lado, houve quem saísse em defesa da ex-BBB, minimizando a situação e apontando que o uso de ferramentas de edição é comum entre figuras públicas.

"Ela e 99,99% dos artistas fazem isso. A diferença é que alguns tem dinheiro pra pagar outra pessoa pra fazer, igual a fav de vocês", argumentou uma internauta.

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 22/04/2026 09:00
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