Maxiane é flagrada fazendo suposto 'Photoshop' em foto e vídeo viraliza

Às vésperas da final do "BBB 26", um vídeo compartilhado nas redes sociais movimentou o público ao mostrar um momento inesperado envolvendo ex-participantes do programa.
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A gravação foi publicada por Brigido nesta terça-feira (22), enquanto ele e outros ex-participantes deixavam o hotel em que estavam hospedados.
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Nas imagens, ele registra Maxiane utilizando um aplicativo de edição para ajustar o próprio rosto, o que rapidamente gerou repercussão entre os internautas.
O episódio dividiu opiniões. Parte dos usuários reagiu com críticas e ironias. "Tem uma galera com distorção de imagem absurda", comentou um perfil.
"E nem assim [editando] o milagre acontece", escreveu outro. "Tadinha kkkkkkkkkkkkkk", disse uma terceira pessoa.
Por outro lado, houve quem saísse em defesa da ex-BBB, minimizando a situação e apontando que o uso de ferramentas de edição é comum entre figuras públicas.
"Ela e 99,99% dos artistas fazem isso. A diferença é que alguns tem dinheiro pra pagar outra pessoa pra fazer, igual a fav de vocês", argumentou uma internauta.
E nem assim o milagre acontece— Zolpiranha ???? (@carlamotta) April 21, 2026
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