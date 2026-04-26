Trump diz que um agente ficou ferido e revela informações sobre o atirador

"Ele é um homem doente", disse Trump sobre o suspeito - (crédito: AFP)

Durante uma coletiva de imprensa, neste sábado (25/4), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump falou sobre o tiroteio que aconteceu em Washington enquanto ele participava de um jantar. “Isso foi incrivelmente inesperado, mas o Serviço Secreto agiu rapidamente”, afirmou no início do pronunciamento.

Trump disse que o nome do suspeito e as motivações do ataque serão divulgadas em breve. Segundo o republicano, o atirador é um morador da Califórnia e os agentes de segurança já localizaram a residência do homem. “Ele é uma pessoa doente, uma pessoa muito doente”, declarou.

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Trump afirma que um policial foi ferido, mas passa bem. “Eu não queria dizer isso, mas é por isso que precisamos de melhorias na Casa Branca. (...) É por isso que precisamos do salão de festas”, afirmou sobre as controversas obras que têm sido realizadas no prédio da Casa Branca.

Perguntado sobre o momento dos tiros, ele afirma que não percebeu imediatamente o que estava acontecendo. "É sempre chocante quando algo assim acontece", disse. "Eu ouvi um barulho, mas achei que era um prato caindo. Foi à distância, não aconteceu no perímetro em que estávamos".

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O republicano esclareceu que não deixará de participar de eventos, mesmo com os atentados. "Eu estudei assassinatos. As pessoas mais importantes, como Abraham Lincoln, as pessoas que fazem mais, são as que se tornam alvos. Basta olhar os nomes. Estou honrado por isso. Nós mudamos esse país e muita gente não está feliz com isso", declarou.

Ele elogiou profusamente a ação dos agentes do Serviço Secreto e forças policiais presentes no local e lembrou outras tentativas de assassinato no ano passado. O republicano também pediu mais união entre os norte-americanos. “Devemos pôr nossas diferenças de lado”, disse.

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Sobre a Guerra no Irã, ele reforçou que os Estados Unidos não podem permitir que o país obtenha armas nucleares. "Eles a usariam imediatamente", afirmou. Trump voltou a enaltecer o poderio militar norte-americano e apontou que as agressões ao Irã são necessárias.

O pronunciamento foi feito na Casa Branca, cerca de uma hora após Trump ser escoltado às pressas de um jantar no Hilton Hotel, em Washington.