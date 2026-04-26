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Tiros em Washington

Trump divulga vídeo de invasão a evento e foto do atirador

Presidente participava de um jantar com correspondentes da Casa Branca quando o homem, morador da Califórnia com cerca de 30 anos, tentou invadir o local e trocou tiros com agentes do Serviço Secreto

Informações preliminares indicam que atirador agiu sozinho - (crédito: Reprodução Redes Sociais)
Informações preliminares indicam que atirador agiu sozinho - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

Logo após conceder entrevista coletiva na Casa Branca sobre o tiroteio na noite deste sábado (25/4), o presidente Donald Trump divulgou um vídeo de câmera de segurança que mostra o exato momento em que o atirador tenta invadir o hotel onde ele estava.

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Trump participava de um jantar com correspondentes da Casa Branca quando o homem, morador da Califórnia com cerca de 30 anos, tentou invadir o local e trocou tiros com agentes do Serviço Secreto - um deles ficou ferido, mas passa bem.

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O presidente e a primeira-dama, Melania, foram rapidamente retirados do local, que precisou ser totalmente evacuado. Trump disse que a identidade do atirador será revelada posteriormente. As imagens foram postadas em sua conta na Truth Social.

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Mariana Niederauer

Editora

Formada em jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), se especializou na cobertura de educação. É editora do site do Correio Braziliense desde janeiro de 2021. Já passou pelas editorias de Cidades, Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Mariana Niederauer
postado em 26/04/2026 00:44
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