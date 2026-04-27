Por que tantos brasileiros estudam medicina no Paraguai? Entenda

A cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, que faz fronteira com Ponta Porã (MS), e conhecida pelo número de estudantes de medicina do Brasil - (crédito: Cmasi wikimedia commons )

A morte de uma estudante brasileira de medicina no Paraguai trouxe à tona um fenômeno que cresce a cada ano: a migração de milhares de jovens — estima-se que mais de 35 mil brasileiros estudem no país vizinho — em busca do diploma médico. O movimento é impulsionado por uma combinação de fatores econômicos e educacionais que tornam a formação paraguaia uma alternativa viável para quem não consegue arcar com os altos custos ou superar a alta concorrência das universidades brasileiras.

O principal atrativo é, sem dúvida, o valor das mensalidades. Enquanto no Brasil os cursos de medicina em instituições privadas variam entre R$ 8 mil e R$ 10 mil, podendo chegar a R$ 13 mil em instituições de ponta, no Paraguai é possível encontrar mensalidades que variam entre R$ 800 e R$ 2.500, dependendo da instituição. Essa diferença gritante permite que estudantes de diferentes classes sociais possam sonhar com a carreira médica.

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O processo de ingresso também é um fator decisivo. No Brasil, o vestibular de medicina é um dos mais concorridos do país, exigindo anos de estudo e preparação intensiva. Já nas universidades paraguaias, o acesso costuma ser facilitado, muitas vezes sem a necessidade de um exame classificatório, sendo substituído por um curso de nivelamento que prepara o aluno para o início da graduação.

Os desafios além da economia

Apesar das vantagens financeiras e da facilidade de acesso, a vida no Paraguai impõe uma série de desafios. A segurança pública é uma das maiores preocupações, especialmente em cidades de fronteira como Pedro Juan Caballero e Ciudad del Este, que concentram grande parte dos estudantes brasileiros. Casos de violência, como o que vitimou a jovem estudante, alimentam um clima de apreensão.

A adaptação cultural e as barreiras com o idioma espanhol também podem dificultar a jornada. Além disso, a qualidade de vida e a infraestrutura das cidades nem sempre correspondem às expectativas, o que exige resiliência dos estudantes que deixam suas famílias e amigos no Brasil.

Contudo, o maior obstáculo para muitos surge após a formatura. Para exercer a profissão no Brasil, o diploma obtido no Paraguai precisa ser validado pelo Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida. A prova é conhecida pelo alto grau de dificuldade e por um índice de aprovação historicamente baixo, representando a etapa final e mais crítica para que o investimento e o esforço se transformem, de fato, em uma carreira médica em solo brasileiro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.