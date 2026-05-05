Criança de 3 anos morre após ser esquecida em carro por 12 horas

Autoridades de Baja California investigam o episódio como negligência, já que a perícia confirmou queimaduras devido à alta temperatura. - (crédito: Diego Fabian Parra Pabon/Pixbay)

Uma criança de três anos faleceu no último sábado (2/5) no México após ser deixada dentro de um carro por mais de 12 horas. O caso gerou comoção e levou a abertura de uma investigação por possível negligência.

A vítima foi encontrada inconsciente, dentro do veículo que estava a 33°C. De acordo com informações do portal NewsX, a polícia local contou que a mãe e o menino estariam voltando de uma festa um pouco depois da meia noite de sexta-feira (1º).

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Ao chegar e estacionar seu carro em casa, no bairro La Rioja Residencial, no estado de Baja Califórnia, ela entrou e adormeceu, supostamente esquecendo o filho que ainda estava preso na cadeirinha no veículo. Na manhã do dia seguinte, com a elevação da temperatura, o carro teria se transformado em uma espécie de estufa.

Os serviços de emergência foram acionados por volta das 13h30, após uma mulher pedir socorro. Quando os agentes chegaram no local encontraram a mãe com a criança no colo. Ela disse que ele não respondia. Os paramédicos constataram que o menino já estava sem os sinais vitais ainda no local.

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Criança teve exposição extrema ao calor

Segundo os peritos forenses, o menino faleceu em decorrência da insolação severa por conta da exponsição prolongada ao calor extremo dentro do veículo. A criança teve queimaduras nos braços e nas pernas, provocadas pelo contato com superfícies aquecidas e pelas altas temperaturas internas.

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Investigadores estimam que a morte tenha ocorrido entre 9h e 10h da manhã, quando os termômetros já ultrapassavam os 33°C. O chefe do Serviço Médico Legal, Cesar Gonzalez Vaca, afirmou que a autópsia não encontrou indícios de violência física, e o laudo inicial consta que a criança não apresentava problemas de saúde prévios e estava dentro dos padrões de peso e altura para a idade.

O Gabinete do Procurador-Geral do estado de Baja California abriu investigação para esclarecer as circunstâncias do caso. Moradores da região cobram que o episódio seja tratado como negligência.

*Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles