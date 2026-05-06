Justiça condena motorista à morte por sequestro e assassinato de criança

O caso que chocou os Estados Unidos em 2022 teve um desfecho judicial nesta terça-feira (5/5). Por unanimidade, o júri do Texas condenou à pena de morte ao motorista Tanner Horner, de 34 anos, pelo sequestro e assassinato de Athena Strand, de 7 anos.
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O julgamento iniciou no começo de abril deste ano, e logo no primeiro dia Horner já se declarou culpado de todas as acusações, direcionando o processo para definição de pena, que durou três semanas. Os jurados entenderam que o entregador ainda representa um risco à sociedade e que não havia circunstâncias suficientes para evitar a condenação máxima. A execução, no entanto, ainda não tem data definida, já que a legislação dos EUA prevê recursos automáticos em casos de pena de morte.
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Durante as audiências, o tribunal recebeu diversas evidências. Entre elas, gravações de áudio e vídeo feitas dentro do veículo de entrega, que registraram os momentos finais da criança. Os materiais causaram forte comoção entre jurados e familiares presentes.
Promotores também destacaram a violência do crime e apontaram indícios de abuso sexual, reforçados por laudos periciais. A acusação sustentou que o nível de agressividade empregado contra a vítima foi determinante para a decisão pela pena final.
A defesa reconheceu a gravidade das provas mas tentou argumentar que o réu apresentava problemas neurológicos e demonstrou arrependimento ao confessar o crime e indicar o local onde o corpo foi deixado. Pórem, os argumentos não foram suficientes para convencer o júri.
Relembre o caso
O crime ocorreu em 30 de novembro de 2022, na cidade de Paradise, no Texas. Na ocasião, Horner realizava uma entrega na residência da família de Athena quando, ao manobrar o veículo, atingiu a menina acidentalmente.
Segundo a própria confissão, Horner entrou em pânico e decidiu colocá-la dentro da van. Temendo que a criança contasse o ocorrido, o motorista a matou por estrangulamento. O corpo foi encontrado dois dias depois em uma área próxima, após buscas intensas mobilizarem autoridades e voluntários.
Repercussão
Durante o julgamento, familiares de Athena deram depoimentos emocionados. Em uma das declarações mais marcantes, o tio da menina afirmou que o crime não destruiu apenas uma vida, mas impactou toda a família, deixando uma dor que deve atravessar gerações.
A mãe da criança também participou das audiências e reforçou a memória da filha como uma menina alegre, cheia de sonhos e planos interrompidos pela violência.
O caso gerou forte repercussão nos Estados Unidos e levou à criação de um novo mecanismo de alerta para desaparecimento de crianças no estado, conhecido como “Athena Alert”, que permite respostas mais rápidas das autoridades em situações semelhantes.
Apesar da sentença, o processo ainda não foi totalmente encerrado. No sistema judicial norte-americano, condenações à morte passam automaticamente por instâncias de apelação, o que pode prolongar o caso por anos ou até décadas.
*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe
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