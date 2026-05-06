Homem pede namorada em casamento com pedra preciosa bruta em vez de anel

As safiras, atrás apenas do diamante em dureza, têm pedras únicas e exibem cores que vão do azul ao rosa, amarelo e verde - (crédito: Reddit)

Uma proposta de casamento diferente chamou atenção nas redes sociais ao substituir o tradicional anel por uma escolha pouco convencional. Em vez de apresentar uma joia pronta, um homem decidiu surpreender a namorada com um grande volume de pedras preciosas em estado bruto durante o pedido de casamento.

A história veio à tona em um fórum on-line onde a própria noiva compartilhou o momento e explicou que recebeu cerca de 45kg de cascalho com safiras, um material que ainda precisa passar por seleção e tratamento até se transformar em joia. A ideia era que os dois participassem juntos de todas as etapas até a criação do anel. Os nomes deles nem o local foram revelados.

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Depois de examinar o material, o casal encontrou pouco mais de uma centena de pedras. Com ajuda de familiares e amigos, eles fizeram uma triagem para separar as melhores. Parte das gemas foi enviada para um processo conhecido como tratamento térmico, técnica comum no mercado que melhora cor e transparência das pedras.

Ao final, dezenas de safiras foram consideradas de qualidade para joalheria. Algumas delas ainda serão lapidadas para a escolha final do anel, o que transforma o pedido em algo único e personalizado.

As safiras, além de serem conhecidas pela sua dureza, ficando atrás apenas do diamante na escala de Mohs, têm uma ampla gama de cores, que vão do azul profundo ao rosa, amarelo e até verde. A diversidade cromática faz com que cada pedra tenha um caráter único. Por serem resistentes ao desgaste, são ideais para joias de uso diário, como alianças e anéis de noivado. O tratamento térmico, utilizado pelo casal, é uma prática comum que realça ainda mais a beleza natural dessas gemas.

O caso também foi discutido pelo casal sobre o custo de alianças prontas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o valor médio de um anel de noivado pode ultrapassar milhares de dólares, o que faz com que alternativas ganhem espaço entre casais que buscam soluções mais acessíveis ou com maior valor afetivo.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca