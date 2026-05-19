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Vladimir Putin visita Xi Jinping com Irã na agenda

Presidente da Rússia se reúne com líder chinês, em Pequim, para fortalecer relações bilaterais. Líderes devem debater guerras do Irã e da Ucrânia e cooperação econômica

Xi e Vladimir Putin em foto de arquivo: aliança comercial estratégica - (crédito: Sergei Karpukhin/Sputnik/AFP)
Xi e Vladimir Putin em foto de arquivo: aliança comercial estratégica - (crédito: Sergei Karpukhin/Sputnik/AFP)

Depois de recepcionar com pompa o colega americano Donald Trump, o presidente da China, Xi Jinping, estenderá o tapete vermelho ao líder da Rússia, Vladimir Putin. O chefe do Kremlin desembarca em Pequim na noite desta terça-feira, pelo horário local (manhã desta terça-feira em Brasília). O encontro com Xi ocorrerá na manhã desta quarta-feira.

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De acordo com Yuri Ushakov, assessor de Putin, ambos conversarão sobre todas as esferas das relações bilaterais, incluindo o gasoduto Power of Siberia 2 ("Força da Sibéria 2"). Na agenda da reunião, também estarão as guerras no Irã e na Ucrânia.

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Citado pela agência de notícias estatal Xinhua, Guo Jiakun — porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China — declarou que os dois lados aproveitarão a visita de Vladimir Putin como uma "oportunidade para continuar e promover o desenvolvimento das relações Pequim-Moscou a um nível mais elevado". "Isso injetará maior estabilidade e energia positiva ao mundo", disse Guo.

Diretora-geral do programa Indo-Pacífico do German Marshall Fund (GMF) e especialista em relações China-Estados Unidos, Bonnie Glaser disse ao Correio que Putin e Xi têm se encontrado com frequência. "Eles tiveram mais de 40 reuniões presenciais, como líderes de seus respectivos países. O encontro desta semana ocorre no marco do 25º aniversário da assinatura do Tratado China-Rússia de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável", explicou.

Glaser espera que Xi informará Putin sobre suas conversas com Trump, e isso inclui a questão da guerra com o Irã. "Os dois líderes, provavelmente, coordenarão suas posições sobre o Irã e reafirmarão sua disposição em trabalhar juntos para encerrar o conflito", aposta. Ela acredita que Putin buscará compromissos da China para comprar mais petróleo e gás da Rússia e continuará a fornecer itens de dupla utilização que apoie m a indústria de defesa de Moscou.

"A Rússia está em uma posição mais fraca e mais urgente do que a China. Xi valoriza a parceria estratégia com Putin, e busca permanecer alinhado a Moscou sobre as formas de reduzir a influência global dos EUA e tirar vantagem dos erros de Trump", comentou Glaser.

Questionado por jornalistas, o chanceler da Rússia, Serguei Lavrov, teceu uma avaliação positiva da cúpula Xi-Trump e destacou o caráter privilegiado das ligações entre Moscou e Pequim.

"Se os acordos alcançados ou a serem alcançados por Pequim e Washington forem do interesse dos amigos chineses, só podemos ficar satisfeitos", declarou o ministro das Relações Exteriores russo, ao visitar Nova Délhi, na sexta-feira passada.

Ucrânia

Na véspera da visita de Putin, um porta-voz da Marinha da Ucrânia anunciou que um drone russo atingiu um cargueiro chinês na noite de domingo (17/5). "Drones atacaram (a cidade portuária de) Odessa (...) e um atingiu um navio de propriedade da China", afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em uma publicação na rede social X. "Os russos não tinham como não saber que navio estava no mar."

Trump adia ataque ao Irã

O presidente Donald Trump anunciou que adiou um ataque contra o Irã previsto para hoje, em resposta a um pedido de dirigentes de países do Golfo, e afirmou que estão em andamento "negociações sérias" com Teerã. No entanto, também disse que os Estados Unidos estão preparados para lançar um "ataque total, em grande escala contra o Irã, de maneira imediata, caso não se alcance um acordo aceitável", segundo uma mensagem publicada em sua plataforma Truth Social. O líder republicano especificou que o pedido para suspender a operação militar partiu dos dirigentes do Catar, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que, segundo ele, consideram possível alcançar um acordo de cessar-fogo.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 19/05/2026 05:58
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