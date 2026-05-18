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Morre aos 64 anos o dublador de "Star Wars" e "As Meninas Superpoderosas"

Tom Kane morreu nesta segunda-feira (18/5) por complicações decorrentes de um AVC sofrido em 2020

. - (crédito: Reprodução/Instagram @tkanevo)
. - (crédito: Reprodução/Instagram @tkanevo)

Tom Kane, dublador norte-americano conhecido por trabalhos em “Star Wars” e “As Meninas Superpoderosas”, morreu aos 64 anos nesta segunda-feira (18/5), em um hospital de Kansas City, nos Estados Unidos. Segundo o jornal TMZ, a causa da morte foram complicações decorrentes de um AVC sofrido em 2020.

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Ao jornal norte-americano, o representante do artista, Zach McGinnis, declarou: “Embora sua voz agora esteja silenciosa, os personagens, as histórias e o amor que ele deu ao mundo viverão para sempre”.

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Kane ficou conhecido por dar voz ao personagem Yoda no filme e na série animada “Star Wars: The Clone Wars”. Ele também dublou o Professor Utônio e o vilão Ele em “As Meninas Superpoderosas”, além de personagens da franquia de games “Call of Duty”.

Descrito por amigos e colegas como um homem extraordinário e dedicado à família, o dublador deixa a mulher e nove filhos.

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Nathallie Lopes

Repórter

Formada em Relações Internacionais e estudante de Jornalismo na Estácio. Foi estagiária do Correio Braziliense, tem passagem pelo 'Poder360' e 'Metrópoles'. É repórter do site desde maio de 2026.

Por Nathallie Lopes
postado em 18/05/2026 17:44
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