Trump confirma que chamou Netanyahu de "louco", mas minimiza atrito

Presidente dos Estados Unidos confirmou ter chamado o primeiro-ministro israelense de "louco" e afirmou estar "um pouco pertubado" com os ataques ao Líbano - (crédito: AFP)

Após notícias de que Donald Trump teria tido embates com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante uma ligação que tratava do conflito com o Irã, o presidente norte-americano se pronunciou. Nesta quarta-feira (3/6), Trump confirmou que chegou a gritar com o líder israelense ao tentar convencê-lo a cessar os ataques ao Líbano.

A informação de que o republicano teria se exaltado durante a ligação foi publicada pelo portal Axios. Segundo fontes do portal próximas ao presidente dos Estados Unidos, Trump ainda chamou Netanyahu de “louco”.

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“Você é um louco da p...! Você estaria na prisão se não fosse por mim. Estou salvando a sua pele. Todo mundo o odeia agora. Todo mundo odeia Israel por causa disso”, teria dito Trump. A confirmação do presidente ocorreu durante sua participação no podcast Pod Force One.

“Eu não diria que estava bravo, eu estava um pouco perturbado com o fato de ele estar constantemente entrando em conflito com o Líbano. Em determinado momento, eu disse: ‘Talvez precisemos parar com isso, precisamos parar com isso’”, contou Donald Trump.

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Durante o podcast, Donald Trump também afirmou ter uma relação boa com Netanyahu: “Nós trabalhamos muito bem juntos. Eu gosto muito do Bibi, trabalhei muito bem com ele. Sabe, ele é um primeiro-ministro em tempo de guerra e eu sou um presidente em tempo de guerra”.

Netanyahu se manifestou sobre o atrito durante entrevista à CNBC, nesta quarta-feira (3/6), minimizando a possível tensão: "Trump e eu concordamos nos principais pontos em relação ao Irã. Às vezes temos divergências táticas, mas as resolvemos".