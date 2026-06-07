Homem morre após ataque de tubarão na Austrália

Esse já é o terceiro ataque fatal registrado no país em três semanas - (crédito: Reprodução/Reuters )

Um homem morreu após ser atacado por um tubarão enquanto pescava na costa do estado da Austrália Ocidental, informou a polícia neste sábado (6/6). Este é o terceiro ataque fatal de tubarão no país em três semanas.

O homem de 35 anos foi atacado enquanto praticava pesca submarina com a família na Ilha Michaelmas, segundo a polícia. Ele foi levado a costa, onde recebeu atendimento paramédico, mas não resistiu aos ferimentos.

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As autoridades estaduais informaram que um tubarão de aproximadamente 4,5 metros de comprimento, de espécie ainda não identificada, foi avistado por uma pessoa próxima à Ilha Michaelmas, uma reserva natural que recebe poucos visitantes.

No dia 24 de maio, um homem de 39 anos morreu após ser atacado por um tubarão enquanto pescava na Grande Barreira de Corais. Essa morte ocorreu dez dias depois da de um homem de 38 anos que foi atacado por um tubarão perto de uma ilha próxima a Perth.

Segundo dados de grupos de conservação, ocorrem cerca de 20 ataques de tubarão por ano na Austrália, mas a grande maioria não é fatal.

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