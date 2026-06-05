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Incêndio atinge termelétrica na fronteira do Equador com a Colômbia

Local é uma das províncias afetadas pela violência causada por uma disputa de poder entre grupos de narcotraficantes, que também praticam extorsão

Central TermoEsmeraldas 1, localizada na capital da província de mesmo nome, opera desde 1982 e gera aproximadamente 130 MW de energia. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Central TermoEsmeraldas 1, localizada na capital da província de mesmo nome, opera desde 1982 e gera aproximadamente 130 MW de energia. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um incêndio industrial atingiu nesta sexta-feira (5) uma usina termelétrica na localidade equatoriana de Esmeraldas, no Equador, localizada na fronteira com a Colômbia. As informações são da Secretaria de Gestão de Riscos equatoriana. 

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A central TermoEsmeraldas 1, localizada na capital da província de mesmo nome, opera desde 1982 e gera aproximadamente 130 MW de energia.

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"O incêndio permanece ativo, e a via secundária do setor está fechada como medida preventiva", informou a entidade em sua conta no X, onde pediu à população que mantenha portas e janelas fechadas e use máscara caso sinta cheiro de fumaça.

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A secretaria informou que o Ministério da Saúde mantém uma equipe mobilizada no setor, e que não foram registrados atendimentos médicos devido ao incêndio, que atinge a torre de resfriamento da termelétrica.

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Esmeraldas é uma das províncias afetadas pela violência causada por uma disputa de poder entre grupos de narcotraficantes, que também praticam extorsão.

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Por AFP
postado em 05/06/2026 23:09
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