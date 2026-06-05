Incêndio atinge termelétrica na fronteira do Equador com a Colômbia

Um incêndio industrial atingiu nesta sexta-feira (5) uma usina termelétrica na localidade equatoriana de Esmeraldas, no Equador, localizada na fronteira com a Colômbia. As informações são da Secretaria de Gestão de Riscos equatoriana.
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A central TermoEsmeraldas 1, localizada na capital da província de mesmo nome, opera desde 1982 e gera aproximadamente 130 MW de energia.
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"O incêndio permanece ativo, e a via secundária do setor está fechada como medida preventiva", informou a entidade em sua conta no X, onde pediu à população que mantenha portas e janelas fechadas e use máscara caso sinta cheiro de fumaça.
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A secretaria informou que o Ministério da Saúde mantém uma equipe mobilizada no setor, e que não foram registrados atendimentos médicos devido ao incêndio, que atinge a torre de resfriamento da termelétrica.
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Esmeraldas é uma das províncias afetadas pela violência causada por uma disputa de poder entre grupos de narcotraficantes, que também praticam extorsão.
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