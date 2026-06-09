Garota de programa é condenada após morte de cliente em encontro

Michaela é casada e tem três filhos. O marido sabia da atividade profissional dela e ajudava a administrar o negócio - (crédito: Reprodução)

Uma acompanhante de luxo da Califórnia, nos Estados Unidos, foi condenada nesta segunda-feira (8/6) a quatro anos de prisão após a morte de um cliente durante um encontro realizado em 2023.

Michaela Rylaarsdam, de 32 anos, admitiu culpa por homicídio culposo depois que Michael Dale, de 55 anos, morreu por asfixia durante uma prática de risco realizada dentro da residência dele. Inicialmente, ela chegou a responder por acusação mais grave, mas firmou um acordo com a promotoria que resultou na redução da acusação.

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Segundo documentos do processo, o encontro havia sido combinado previamente e envolvia práticas sadomasoquistas solicitadas pelo próprio cliente. Durante a sessão, Michael ficou imobilizado e teve a respiração comprometida. As investigações apontaram que ele permaneceu sem conseguir respirar adequadamente por vários minutos antes da chegada do socorro.

Quando percebeu que o homem apresentava sinais de emergência, Michaela acionou os serviços médicos. Equipes de resgate chegaram ao local e o levaram para um hospital da região, mas o quadro já era considerado irreversível. O cliente teve morte cerebral confirmada posteriormente.

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Durante a audiência, a mulher afirmou estar profundamente arrependida. Em declaração ao tribunal, disse que não existem palavras capazes de reparar o que aconteceu e que gostaria de poder voltar no tempo para impedir a tragédia.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares