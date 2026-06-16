Brasileiro ligado ao PCC e CV preso nos EUA mantinha esposa em cárcere

Um brasileiro em situação irregular nos Estados Unidos foi preso na Carolina do Norte durante uma operação das autoridades americanas. Segundo o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla, conhecido como “Don”, era procurado pela Justiça brasileira por associação criminosa e extorsão.
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A prisão ocorreu em 5 de junho, na cidade de Mooresville, após uma abordagem de trânsito realizada por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), por meio da divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI), com apoio de forças policiais locais.
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De acordo com as autoridades norte-americanas, Aquilla já teria atuado como comandante das facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV). Informações de inteligência indicavam ainda que ele estaria mantendo a própria esposa em cárcere privado enquanto se preparava para fugir para o México.
O agente especial responsável pelo HSI na Carolina do Norte e Carolina do Sul, Mark M. Zito, afirmou que a prisão impediu novas ações criminosas. “Ao retirar um líder conhecido de organizações estrangeiras violentas, procurado por crimes graves, evitamos novos danos a pessoas inocentes nos Estados Unidos e no exterior”, declarou.
Durante a operação, o brasileiro tentou escapar da abordagem em seu veículo, iniciando uma perseguição que terminou após ele colidir com carros parados no trânsito. Em seguida, tentou fugir a pé, mas foi capturado pouco depois pelos agentes.
Na revista realizada no veículo, as autoridades apreenderam diversos celulares, computadores portáteis, dinheiro e uma pistola calibre 9 mm. Segundo o DHS, durante depoimento, a esposa de Aquilla confirmou que estava sendo mantida contra a própria vontade.
Após a prisão, o brasileiro foi encaminhado para a cadeia do condado, onde passou a responder por acusação estadual de fuga para evitar prisão. As autoridades federais também informaram que buscam apresentar acusações relacionadas à posse ilegal de arma de fogo por imigrante irregular e sequestro.
O ICE registrou ainda uma ordem de detenção migratória contra o suspeito. Segundo o DHS, Aquilla entrou ilegalmente nos Estados Unidos em data e local desconhecidos.
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