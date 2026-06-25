Acusação contra Harvey Weinstein é retirada em caso de estupro nos EUA

O promotor de Manhattan anunciou, nesta quinta-feira (25/6), a retirada das acusações contra o ex-magnata de Hollywood Harvey Weinstein em um caso de estupro que já resultou em três julgamentos fracassados.

Neste caso, a atriz Jessica Mann acusa o ex-produtor de tê-la estuprado em um quarto de hotel em Nova York, em março de 2013, pouco depois de se conhecerem em uma festa, quando ela tinha 27 anos.

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Weinstein, agora com 74 anos, sempre sustentou que a relação sexual foi consensual. "Após conversar com Jessica Mann, que não deseja voltar a depor, e em consonância com nossa abordagem centrada na vítima em processos criminais, informamos ao tribunal que não julgaremos Harvey Weinstein novamente", escreveu o promotor Alvin Bragg em comunicado.

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"Sejamos claros: acreditamos no depoimento da senhora Mann e a consideramos uma testemunha confiável", mas "este caso foi uma experiência extraordinariamente traumática para ela, e ela nunca vacilou em suas declarações", acrescentou.

Em maio, o julgamento contra o produtor que caiu em desgraça, cujas ações impulsionaram o surgimento do movimento #MeToo, terminou sem um veredicto unânime. Foi a terceira vez que os tribunais não conseguiram chegar a uma decisão.

Desde 2017, mais de 80 mulheres acusaram Weinstein de agressão sexual. O fundador da Miramax Studios, que atualmente usa cadeira de rodas devido a problemas de saúde, permanece preso no complexo penitenciário de Rikers Island, em Nova York.