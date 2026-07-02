Dr. Trump: republicano posta vídeo com IA onde finge ser médico e 'cura' opositores

O presidente norte-americano, Donald Trump já fez publicações ofensivas com uso de IA anteriormente - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta quinta-feira (2/7) um vídeo feito por Inteligência Artificial (IA) em que aparece vestido de médico para "curar" personalidades famosas que se opõe ao seu governo.

Na gravação, é possível ver imagens feitas por IA de celebridades norte-americanas como Edward Norton, John Leguizamo, Julia Roberts, Robert De Niro, Rosie O'Donell e Whoopi Goldberg.

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"Trump" inicia o vídeo questionando se o interlocutor conhece alguém diagnosticado com "TDS", Trump Derangement Syndrome na sigla em inglês, ou síndrome de distúrbio de Trump. Em seguida, as versões de IA dos famosos prestam seus testemunhos fictícios a respeito do quadro clínico e como foram reabilitadas pelo tratamento indicado pelo "Dr. Trump".

Ao final do vídeo, o republicano recomenda que pessoas afetadas pelo TDS não consumam fake news, façam orações e bebam uma Coca-Cola zero se ficarem nervosas.

Segundo a imprensa norte-americana, a sigla TDS é utilizada como um insulto pelo presidente contra críticos e adversários.

Veja o vídeo abaixo:

Histórico de postagens polêmicas

Esta não é a primeira vez que Donald Trump posta vídeos inusitados ou com IA para atacar opositores. Em fevereiro deste ano, o presidente dos EUA postou um vídeo em que o ex-presidente Barack Obama e sua esposa Michelle aparecem como macacos, ao som da música "The Lion Sleeps Tonight", do grupo The Tokens.

A publicação racista foi excluída após forte repercussão negativa do público. À época, Trump culpou um funcionário pelo post. O suposto culpado, entretanto, não foi punido nem demitido.

Leia também: Trump publica vídeo que retrata casal Obama como dois macacos

Em outro incidente que provocou revolta, o presidente postou uma imagem gerada por IA em que aparecia como Jesus Cristo. Essa publicação também foi apagada depois de enxurrada de novas críticas.

Na ocasião, Trump negou que a imagem fosse uma representação de Cristo.

“Achei que era eu como médico. Tinha a ver com a Cruz Vermelha, como um trabalhador da Cruz Vermelha”, falou.