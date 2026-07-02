OMS declara fim do surto de hantavírus vinculado a cruzeiro

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, nesta quinta-feira (2), que o surto de hantavírus no navio de cruzeiro MV Hondius, que gerou alarme internacional, chegou ao fim - (crédito: Hans Lucas/AFP)

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, nesta quinta-feira (2), que o surto de hantavírus no navio de cruzeiro MV Hondius, que gerou alarme internacional, chegou ao fim, após a última pessoa ter sido liberada da quarentena.

O chefe da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou em uma coletiva de imprensa que está "muito satisfeito em dizer que a OMS considera o surto de hantavírus encerrado".

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Treze casos foram vinculados ao navio de cruzeiro que partiu do extremo sul da Argentina, incluindo três mortes. "A última pessoa que teve contato com alguém exposto ao hantavírus a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius completou o período de quarentena, testou negativo e retornou para casa", declarou Ghebreyesus em Genebra. "Nenhum outro caso foi relatado desde 25 de maio", acrescentou.

No total, "mais de 650 contatos foram identificados e monitorados pelas autoridades de saúde em 33 países e territórios", disse o diretor.

Os 13 casos identificados neste surto representam apenas uma pequena parcela em comparação com as dezenas de milhares de infecções por hantavírus, um vírus raro para o qual não existe vacina ou tratamento específico, relatadas a cada ano.

A maioria dessas infecções, no entanto, resulta do contato direto com um animal, geralmente um roedor. A preocupação aqui se concentrava no risco de transmissão de pessoa para pessoa: a cepa envolvida, conhecida como cepa dos Andes, é a única conhecida que permite esse tipo de transmissão.