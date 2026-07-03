Empresa chinesa cria humanoide que promete "amor eterno"

Empresa chinesa UBTech apresentou o U1, robô humanoide hiper-realista desenvolvido para atuar como companheiro emocional de pessoas solteiras e idosos. - (crédito: ADEK BERRY / AFP)

A empresa chinesa UBTech apresentou um robô humanoide hiper-realista desenvolvido para atuar como companheiro emocional de pessoas que vivem sozinhas e idosos. Batizado de U1, o androide utiliza inteligência artificial para conversar, oferecer apoio emocional e acompanhar a rotina dos usuários.

Segundo a empresa, o U1 é o primeiro robô humanoide em tamanho real com aparência ultrarrealista. O modelo possui pele sintética, voz suave e consegue movimentar cabeça, olhos e boca para tornar as interações mais naturais.

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Durante o lançamento, realizado em Shenzhen, no sul da China, a UBTech afirmou que o robô foi projetado para oferecer companhia permanente. De acordo com Michael Tam, diretor-geral da UWorld, divisão responsável pelo projeto, o humanoide promete "amor eterno" aos usuários.

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O público-alvo inclui solteiros e a população acima de 60 anos. O U1 será vendido em versões masculina, com 1,83 metro de altura, e feminina, com 1,68 metro. Os clientes poderão personalizar a aparência do robô para se assemelhar a um familiar, uma celebridade ou um personagem fictício. Os preços variam de 119.800 yuans (cerca de R$ 91 mil) a 990 mil yuans (aproximadamente R$ 753 mil), conforme o nível de personalização e os recursos disponíveis.









Com autonomia de até quatro horas, o U1 é capaz de identificar sinais de estresse ou fadiga, oferecer palavras de incentivo, lembrar horários de medicamentos, sugerir roupas de acordo com as condições do dia e alertar para possíveis problemas de saúde. Conforme interage com o usuário, o sistema amplia o conhecimento sobre seus hábitos e preferências. O robô, no entanto, não realiza tarefas domésticas, como cozinhar, limpar ou passar roupa. A empresa também informou que o equipamento não foi desenvolvido para oferecer relações íntimas.

A China lidera atualmente o mercado mundial de robôs humanoides. Segundo estimativas do banco Barclays, o país respondeu por 85% das instalações desses equipamentos em 2025. Dados do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação mostram que mais de 140 empresas chinesas lançaram mais de 330 modelos de robôs humanoides no último ano.

Considerada uma área estratégica pelo governo chinês, a robótica integra o plano quinquenal do país para o período de 2026 a 2030. Estudo do Morgan Stanley projeta que o mercado chinês de robôs humanoides poderá movimentar US$ 2 bilhões em 2026 e alcançar US$ 15 bilhões até 2030. e a população acima de 60 anos, que já ultrapassa 320 milhões de pessoas no país.

*Com informações da AFP