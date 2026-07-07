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ESTADOS UNIDOS

Passageira fica presa em catraca ao tentar burlar tarifa de trem

Vídeo gravado em uma estação mostra a passageira entalada sob a nova barreira de acesso

Sistema de catracas recém-instalado dificulta entrada sem pagar - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Sistema de catracas recém-instalado dificulta entrada sem pagar - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma tentativa de entrar sem pagar na estação de trem de São Francisco, nos Estados Unidos, terminou de forma inusitada e viralizou nas redes sociais. Uma mulher ficou presa na parte inferior de uma das novas catracas do sistema BART após tentar passar por baixo da barreira para evitar o pagamento da passagem.

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As imagens mostram a passageira deitada de bruços no chão, sem conseguir se soltar da catraca. Enquanto algumas pessoas observavam a cena, um funcionário do sistema ferroviário aparece tentando ajudá-la. “Isso é terrível”, diz a pessoa que grava o vídeo. Em seguida, outro funcionário explica a dificuldade da situação. “Agora não conseguimos nem abrir sem machucar você”. Até o momento, as autoridades não divulgaram como a mulher foi retirada nem se ela sofreu ferimentos.  

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Outro trecho da gravação também chamou atenção. Um agente do BART diz à mulher que ela poderia simplesmente ter pedido ajuda. “Você poderia simplesmente ter pedido a nós”, afirma o funcionário, sugerindo que a equipe poderia ter autorizado sua entrada caso ela estivesse sem condições de pagar a tarifa, que custa US$ 2,55, o equivalente a cerca de R$ 13.  

O caso acontece poucos meses depois da instalação das novas catracas em todas as estações do BART. As barreiras foram desenvolvidas para dificultar tentativas de entrar sem pagar e fazem parte de um projeto que busca reduzir as perdas causadas pela evasão de tarifas. Segundo a empresa, desde a implantação do novo sistema, o número de passageiros que burlam o pagamento caiu e a arrecadação aumentou.  

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 07/07/2026 13:37
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