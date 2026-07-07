Passageira fica presa em catraca ao tentar burlar tarifa de trem

Uma tentativa de entrar sem pagar na estação de trem de São Francisco, nos Estados Unidos, terminou de forma inusitada e viralizou nas redes sociais. Uma mulher ficou presa na parte inferior de uma das novas catracas do sistema BART após tentar passar por baixo da barreira para evitar o pagamento da passagem.

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As imagens mostram a passageira deitada de bruços no chão, sem conseguir se soltar da catraca. Enquanto algumas pessoas observavam a cena, um funcionário do sistema ferroviário aparece tentando ajudá-la. “Isso é terrível”, diz a pessoa que grava o vídeo. Em seguida, outro funcionário explica a dificuldade da situação. “Agora não conseguimos nem abrir sem machucar você”. Até o momento, as autoridades não divulgaram como a mulher foi retirada nem se ela sofreu ferimentos.

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Meanwhile at a BART fare evasion gate in SF (to save $2.55) pic.twitter.com/TdSxenaeeu — End Wokeness (@EndWokeness) July 2, 2026

Outro trecho da gravação também chamou atenção. Um agente do BART diz à mulher que ela poderia simplesmente ter pedido ajuda. “Você poderia simplesmente ter pedido a nós”, afirma o funcionário, sugerindo que a equipe poderia ter autorizado sua entrada caso ela estivesse sem condições de pagar a tarifa, que custa US$ 2,55, o equivalente a cerca de R$ 13.

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O caso acontece poucos meses depois da instalação das novas catracas em todas as estações do BART. As barreiras foram desenvolvidas para dificultar tentativas de entrar sem pagar e fazem parte de um projeto que busca reduzir as perdas causadas pela evasão de tarifas. Segundo a empresa, desde a implantação do novo sistema, o número de passageiros que burlam o pagamento caiu e a arrecadação aumentou.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia