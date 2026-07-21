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Síndrome da coluna curta

Cachorrinha com síndrome da coluna curta vira sucesso na web

A cadela possuiu a mesma condição que o guaxinim Jimothy, ambos viraram sucesso nas redes sociais

Tilly, spaniel tibetana de 7 anos com síndrome da coluna curta - (crédito: Reprodução/Instagram)
Tilly, spaniel tibetana de 7 anos com síndrome da coluna curta - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma cachorrinha adorável, que tem a mesma condição do guaxinim Jimothy, que viralizou recentemente, está fazendo sucesso na web. Tilly é uma spaniel tibetana de 7 anos com síndrome da coluna curta. Ela foi adotada em 2029, por sua tutora, Anne Marie Gianni, que a salvou de uma eutanásia. 

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"Eles me disseram que uma das filhotes tinha uma deformidade e que não conseguiam encontrar um lar para ela, o que poderia levar à eutanásia", contou Gianni ao site The Dodo. "Eu já tinha me apaixonado por ela e planejado nosso próximo ano juntas na minha cabeça antes mesmo de ele terminar de dizer aquela frase terrível", completou ela.

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O dia a dia de Tilly é registrado nas redes sociais de Gianni, com vídeos que mostram as peripécias da cadelinha charmosa, desde encontros com outros cães para brincar, até o simples esforço para posicionar seu corpo peculiar de forma confortável para um aconchego. 

Em uma postagem na última sexta-feira (17/7) no Instagram, Anne Marie afirmou que, finalmente, entende a obsessão da internet pelo seu animal. “Estou sentindo tudo o que vocês sentem quando veem a Tilly pela primeira vez com esses vídeos do Jimothy." 

A síndrome da coluna curta afeta uma parcela praticamente nula dos animais, mas aqueles que a apresentam podem sofrer problemas congênitos, como compreensão de órgãos e problemas articulares. 

No caso do guaxinim Jimothy, a mutação também poderia dificultar que ele subisse em árvores e escapasse de predadores. Ele viralizou nas redes sociais, após um vídeo em que aparece correndo por um quintal. 

Seu corpo de formato incomum chamou a atenção e ele acabou ganhando fama entre os moradores das redondezas. 


 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 21/07/2026 12:44
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