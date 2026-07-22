Chamada Pública de Curtas está com inscrições abertas para todo o Brasil

Desde 2022, o Cine Brasília seleciona curtas-metragens com direito a cachê de R$1.300 para obras finalizadas a partir de 2025, e R$800 para as finalizadas até dezembro de 2024. A seleção é feita a partir das inscrições seguindo os critérios do edital de chamada pública, que tem como objetivo selecionar curtas-metragens brasilienses e brasileiros para exibição em sessão regular, antecedendo longa-metragem da programação comercial das sessões regulares do Cine Brasília.

Além da chamada pública de curtas, a chamada pública cadastro de entidades audiovisual está aberta e tem o objetivo de credenciar entidades e coletivos de audiovisual atuantes no Distrito Federal para concessão de meia entrada aos associados na sessões da programação regular do Cine Brasília.

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Entende-se por Entidades do Audiovisual organizações coletivas sem fins lucrativos que representam profissionais e/ou empresas do setor, com o objetivo de promover a articulação conjunta em torno de interesses comuns. Por meio de ações colaborativas e advocacy, essas entidades buscam fortalecer a indústria, defender direitos, influenciar políticas públicas e fomentar a capacitação e a valorização do audiovisual, contribuindo assim para um ambiente mais robusto e sustentável para todos os envolvidos.

Está com inscrições abertas, também, a chamada pública para obras produzidas com FAC-DF e chamada de escolas e projetos educacionais.

As inscrições vão até abril de 2027. Confira os editais completos e inscreva-se no site cinebrasilia.com/chamadas-publicas.