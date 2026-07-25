Caso D4vd: mensagens revelam gravidez e aborto antes de crime

Corpo da adolescente de 14 anos foi encontrado no porta-malas do carro do artista em 2025 - (crédito: AFP)

Mensagens de texto apresentadas durante a audiência preliminar do cantor D4vd, divulgadas na sexta-feira (24/7), apontam que a adolescente Celeste Rivas Hernández engravidou e interrompeu a gestação cerca de um ano antes de ser assassinada. O material integra as provas analisadas pelo juiz responsável por decidir se o artista será levado a julgamento.

Na conversa, ocorrida no início de janeiro de 2024, David Anthony Burke (nome de registro do cantor) pede desculpas à jovem por "fazê-la passar por isso". Em resposta, ela escreve: "Tudo bem, nenhum de nós tem condições de cuidar do bebê. É melhor assim, não é?"

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Em seguida, o cantor volta a se desculpar e questiona se a gravidez era dele. A adolescente responde: "Claro que é seu."

As mensagens foram apresentadas pela acusação, que sustenta que Burke iniciou um relacionamento sexual com Celeste quando ela tinha 13 anos e ele 18. Para os promotores, o cantor matou a adolescente depois que ela ameaçou expor o relacionamento, considerado ilegal pelas autoridades, o que poderia comprometer sua carreira.

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A mãe da vítima registrou o desaparecimento da filha em 2024. Dias antes de a jovem completar 15 anos, em setembro de 2025, seu corpo foi localizado no porta-malas do Tesla do artista.

Burke responde por homicídio, abuso sexual continuado de menor de 14 anos e mutilação ilegal de restos humanos. Ele se declara inocente de todas as acusações e, caso seja condenado, poderá ser sentenciado à prisão perpétua ou até mesmo à pena de morte.

Corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição

No primeiro dia da audiência preliminar, o detetive Joshua Byers, da polícia de Los Angeles, afirmou que o corpo de Celeste estava irreconhecível devido ao avançado estado de decomposição quando foi encontrado no porta-malas do veículo de Burke.

Durante a sessão, também foram exibidas fotografias da vítima e imagens captadas pelas câmeras corporais dos policiais que abordaram o cantor em sua residência.

Segundo a revista People, Burke permaneceu sem demonstrar emoção diante das imagens, direcionando apenas um olhar mais atento a uma fotografia que mostrava um dos dedos da adolescente com a tatuagem "Shhhh…", idêntica à que ele possui.

Relembre o caso

David Anthony Burke, de 21 anos, conhecido artisticamente como D4vd, foi preso após o corpo de Celeste Rivas Hernández ser encontrado no porta-malas de seu Tesla, em setembro de 2025, poucos dias antes de a adolescente completar 15 anos.

Desde então, ele responde às acusações de homicídio, abuso sexual continuado de menor de 14 anos e mutilação ilegal de restos humanos, crimes dos quais se declara inocente.

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Segundo a investigação, Burke conheceu Celeste quando ela tinha 11 anos e os dois passaram a manter contato até iniciarem um relacionamento quando ela completou 13 anos.