Em meio a investigação, D4vd é retirado do line-up do Lollapalooza 2026

D4vd é retirado do Lollapalooza após investigação nos EUA envolvendo a morte de uma adolescente de 14 anos em seu carro - (crédito: Getty Images via AFP)

O cantor D4vd (David Anthony Burke) não fará mais parte do Lollapalooza 2026, programado para os dias 20 a 22 de março, no Autódromo de Interlagos (São Paulo). A remoção do artista foi confirmada nesta quarta-feira (1/10), quando a organização divulgou a escalação completa do festival por dia.

A decisão ocorre em meio a uma investigação nos Estados Unidos envolvendo o músico após o corpo de Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos, ter sido encontrado em um automóvel registrado em nome de D4vd, em Hollywood Hills. A vítima estava em avançado estado de decomposição, esquartejada e embalada em um saco plástico, situação que levou a polícia a tratar o caso como homicídio.

De acordo com relatos, a investigação teve início quando funcionários de um pátio de veículos apreendidos perceberam um forte odor vindo de um Tesla rebocado. Conforme investigação, D4vd e Celeste mantinham um relacionamento.

O caso gerou repercussão internacional, resultando em cancelamentos de shows da turnê do artista e na perda de contratos de patrocínio com marcas como Crocs e Hollister. Além disso, a cantora Kali Uchis solicitou a retirada de uma parceria musical com D4vd.

A organização do Lollapalooza ainda não informou se a vaga deixada pelo cantor será substituída por outro artista nas próximas semanas.

O Correio procurou a assessoria do evento para mais informações e aguarda retorno.