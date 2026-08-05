Perez Hilton é levado a hospital após live com automutilação

Caso mobilizou a polícia de Miami após dezenas de fãs denunciarem conteúdo de automutilação exibido pelo blogueiro - (crédito: Reprodução/TikTok/Perez Hilton)

O blogueiro norte-americano Perez Hilton, de 48 anos, foi levado a um hospital após uma transmissão ao vivo que mobilizou fãs e levou a polícia até sua residência, em Miami, nos Estados Unidos. O caso veio a público na noite de terça-feira (4/8), quando a coluna Page Six, do jornal norte-americano New York Post, informou que seguidores acionaram as autoridades ao presenciarem o conteúdo exibido nas redes sociais.

Durante a live, Hilton aparecia com sangue no rosto e em outras partes do corpo enquanto utilizava um objeto para provocar ferimentos em si mesmo. Nas gravações, amplamente reproduzidas por usuários nas redes, ele também demonstrava um comportamento descrito como eufórico. Segundo relatos de espectadores, o influenciador afirmava, durante a transmissão no TikTok, que era um perdedor e que não tinha valor. Ele também estava sem roupas. Trechos da live continuavam circulando na plataforma X após o ocorrido.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Mãe recebe apenas três dias de vida após picadas de aranha

De acordo com o Page Six, a polícia informou ter recebido "várias ligações" na terça-feira relatando "um indivíduo transmitindo ao vivo atos de automutilação nas redes sociais". Ao chegarem ao endereço, os agentes constataram que Perez Hilton estava sozinho. Pouco depois da abordagem, uma ambulância deixou o local.

Informações obtidas pelo site norte-americano TMZ por meio de áudios da central de emergência apontam que o paciente, identificado como um homem de 48 anos, poderia ter ingerido diversos medicamentos prescritos antes de se ferir. À revista People, a polícia confirmou que ele foi encaminhado para atendimento hospitalar.



Em nota enviada ao TMZ, os representantes de Perez Hilton, Dante Rusciolelli e Rebekah Kochan, co-CEOs da Golden Artists Entertainment, afirmaram que "estão cientes do conteúdo preocupante que circula online" envolvendo o cliente.

Quem é Perez Hilton

Conhecido fora das redes como Mario Armando Lavandeira Jr., Perez Hilton ganhou notoriedade em meados dos anos 2000 ao comandar um dos sites de celebridades mais acessados da internet, tornando-se uma das figuras mais conhecidas do jornalismo de entretenimento nos Estados Unidos.