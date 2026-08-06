Cuba pode virar uma 'Gaza silenciosa', alertam especialistas da ONU

Especialistas em direitos humanos da ONU pediram nesta quinta-feira (6) à comunidade internacional que atue com rapidez para evitar que Cuba se transforme em uma "Gaza silenciosa" como consequência das sanções impostas pelos Estados Unidos.

Washington, que mantém um embargo à ilha desde 1962, impôs em janeiro um bloqueio de petróleo a Cuba por ordem do presidente Donald Trump.

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Segundo os especialistas, o bloqueio petrolífero e outras sanções impostas por Washington agravaram a situação econômica, provocaram uma grave escassez e frequentes apagões em todo o país.

A energia, o transporte, a irrigação e os serviços básicos enfrentam problemas, uma situação que afeta de maneira desproporcional as mulheres, as crianças, as pessoas idosas e outros grupos vulneráveis. "As consequências humanitárias já estão se tornando uma crise, que ameaça os direitos à saúde, à vida, à alimentação e ao desenvolvimento", afirmaram os especialistas da ONU.

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Para milhões de cubanos, conseguir água e alimentos, deslocar-se de um lugar a outro e até dormir virou um desafio cotidiano.

Os especialistas destacaram que as agências da ONU presentes em Cuba advertiram sobre o crescente risco de insegurança alimentar, assim como sobre a escassez de medicamentos e outros produtos de primeira necessidade.

"Os alimentos nunca devem ser utilizados como instrumento de pressão política. Medidas que privam deliberadamente uma população dos meios para sobreviver atentam contra as garantias mais básicas do direito à vida e enfraquecem a própria essência da dignidade humana", afirmaram os especialistas.

"O governo dos Estados Unidos deve acabar com todas as ameaças e atos hostis contra a soberania de Cuba e revogar todas as medidas que impôs ao país e que são contrárias ao direito internacional", acrescentaram.