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Britânica de 97 anos bate próprio recorde ao fazer acrobacias aéreas; veja

Betty Bromage ultrapassou a própria marca se tornando novamente a pessoas mais velha a praticar wing walker

Betty Bromage ultrapassou a própria marca se tornando novamente a pessoas mais velha a praticar wing walker - (crédito: Reprodução/Guinness)
Betty Bromage ultrapassou a própria marca se tornando novamente a pessoas mais velha a praticar wing walker - (crédito: Reprodução/Guinness)

Uma mulher britânica de 97 anos quebrou seu próprio recorde mundial no Guinness como a mulher mais velha a praticar wing walker, um esporte de acrobacia aérea sobre asas. Betty Bromage, que já era detentora do recorde há quatro anos, realizou o voo panorâmico na terça-feira (4/8), em Gloucestershire, na Inglaterra. 

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"Quando você envelhece, não pode ir aqui, não pode fazer aquilo, não pode dirigir, não consegue enxergar... Eu não enxergo muito bem. E isso me frustra um pouco. Então quero fazer as coisas que posso fazer. Eu acho isso absolutamente fantástico e, para mim, é um privilégio poder fazer isso", disse Betty à BBC. 

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O dinheiro que Betty ganhou ao bater seu recorde será doado para a unidade de AVC do Hospital Geral de Cheltenham, onde ela foi cuidada após sofrer um acidente vascular cerebral em 2025. 

"Ela subiu, caminhou sobre as asas do avião e encarou um desafio tão ousado e incrível para apoiar nossa equipe de atendimento a vítimas de AVC. É simplesmente fantástico. Somos muito gratos", afirmou a responsável pela arrecadação de fundos para caridade do hospital.

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 06/08/2026 10:43
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