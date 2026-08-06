Britânica de 97 anos bate próprio recorde ao fazer acrobacias aéreas; veja

Betty Bromage ultrapassou a própria marca se tornando novamente a pessoas mais velha a praticar wing walker - (crédito: Reprodução/Guinness)

Uma mulher britânica de 97 anos quebrou seu próprio recorde mundial no Guinness como a mulher mais velha a praticar wing walker, um esporte de acrobacia aérea sobre asas. Betty Bromage, que já era detentora do recorde há quatro anos, realizou o voo panorâmico na terça-feira (4/8), em Gloucestershire, na Inglaterra.

"Quando você envelhece, não pode ir aqui, não pode fazer aquilo, não pode dirigir, não consegue enxergar... Eu não enxergo muito bem. E isso me frustra um pouco. Então quero fazer as coisas que posso fazer. Eu acho isso absolutamente fantástico e, para mim, é um privilégio poder fazer isso", disse Betty à BBC.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Jovem entra para o Guinness como o professor mais novo do mundo

O dinheiro que Betty ganhou ao bater seu recorde será doado para a unidade de AVC do Hospital Geral de Cheltenham, onde ela foi cuidada após sofrer um acidente vascular cerebral em 2025.

"Ela subiu, caminhou sobre as asas do avião e encarou um desafio tão ousado e incrível para apoiar nossa equipe de atendimento a vítimas de AVC. É simplesmente fantástico. Somos muito gratos", afirmou a responsável pela arrecadação de fundos para caridade do hospital.

A 97-year-old woman who suffered a stroke in 2025 has broken the Guinness World Record for being the oldest female wing walker.



Betty Bromage spoke to Steve Knibbs as she broke her own record which was set when she did the same challenge four years ago.https://t.co/jL6yY8nF3D pic.twitter.com/x64wheBu5C August 6, 2026