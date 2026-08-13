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Agente do ICE aponta arma e intimida mulher nos EUA

A norte-americana gravou o momento que em um agente apontou uma arma para ela e a acusou de tentar atropelá-lo

Agente do ICE intimida e aponta arma para mulher nos EUA - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Agente do ICE intimida e aponta arma para mulher nos EUA - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher norte-americana filmou de dentro de um carro o momento em que teve um revólver apontado em direção a ela por um agente do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, responsável por caçar e deter imigrantes em situação nas ruas dos EUA. 

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O caso aconteceu na cidade de Falls Church, no estado da Virgínia. Pelas redes sociais, a mulher relatou que foi interpelada pelo agente após ofender um grupo do ICE que estava detendo imigrantes na porta de um escritório de advocacia em atenção a população estrangeira. 

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Ela acabava de deixar o escritório onde faz atendimento psicológico com os imigrantes. O agente, usando uma máscara que deixa apenas os olhos visíveis, apontou a arma em sua direção alegando que ela havia tentado atropelar ele e os outros agentes. "Grave-nos! Você tentou nos atropelar! Eu vou te prender", disse o agente do ICE, enquanto apontava a arma em direção à mulher.

Na sequência, ela vira a câmera do celular, e é possível ver um grupo inteiro de agentes do ICE ao lado do automóvel. Um deles volta a fazer a acusação, que ela nega e diz que tem uma câmera de segurança no carro para provar. Eventualmente, o grupo se afasta do carro. 

De acordo com o jornal The New York Times, o Departamento de Segurança Interna dos EUA, responsável pelo ICE, alegou que os agentes haviam sido "abordados" pela mulher, a quem o departamento chamou de "agitadora anti-ICE".

Desde que o governo Trump ordenou a “caça” aos imigrantes nas ruas do país, tem havido protestos frequentes e denúncias contra a atuação dos agentes. Em duas ocasiões, cidadãos norte-americanos foram mortos a tiros por agentes. 

As mortes incitaram ainda mais protestos, e a então secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, foi demitida do cargo, e o governo anunciou a retirada parcial de agentes das ruas de Minnesota. Neste mês, a direção do ICE anunciou que os agentes passarão a usar câmeras corporais. 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 13/08/2026 12:12
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