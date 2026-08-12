ChatGPT começa a exibir anúncios para os planos Free e Go no Brasil

A OpenAI iniciou a exibição de anúncios no ChatGPT para usuários dos planos gratuito e Go (R$ 39,99 por mês) no Brasil, o oitavo país a participar do piloto. A novidade, implementada neste mês, faz parte de um programa para monetizar a ferramenta de inteligência artificial e afeta contas de pessoas com mais de 18 anos.

A empresa afirma que a publicidade é uma forma de sustentar o acesso gratuito à tecnologia para milhões de usuários. Os anúncios, que são identificados como conteúdo patrocinado, devem aparecer de forma contextual, relacionados às conversas, e a promessa é que não sejam invasivos ou atrapalhem a experiência principal.

Leia Mais

A mudança não impacta os assinantes de planos superiores. Usuários dos planos pagos Plus, Pro, Business, Enterprise e Education continuarão com uma experiência totalmente livre de propaganda, mantendo o benefício como um diferencial do serviço pago.

O objetivo do piloto é entender como a publicidade pode ser útil tanto para os usuários quanto para os anunciantes, sem comprometer a qualidade das interações. Os links exibidos podem levar a artigos de blog, páginas de produtos ou outros conteúdos relevantes.

Para quem utiliza a versão gratuita ou o plano Go e prefere não visualizar as propagandas, a alternativa disponível é fazer o upgrade para uma assinatura paga:

Assinar um plano pago: a forma mais direta de remover os anúncios é fazer o upgrade para o ChatGPT Plus ou outro plano superior. A assinatura garante, além da ausência de publicidade, acesso a modelos mais avançados, como o GPT-4o, e outras funcionalidades exclusivas.

A iniciativa da OpenAI segue um modelo de negócio já consolidado por outras gigantes da tecnologia, como Google e Meta, que oferecem serviços gratuitos sustentados por publicidade. O teste no mercado brasileiro pode ser um indicativo de uma futura expansão global da publicidade na plataforma.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.