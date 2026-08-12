"Queremos ele preso", dizem familiares de idosa morta em Samambaia

Cerca de 100 pessoas se reuniram no Cemitério de Taguatinga para velar a vítima assassinada na última segunda-feira (10/8) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Durante o enterro de Francisca Almeida da Silva, 70 anos, amigos e familiares choraram sob forte comoção pela perda da matriarca, considerada a base da família. O medo também afeta a comunidade, que teme pela possibilidade do foragido tentar contra a vida de Francivânia Almeida, filha da vítima que tentava impedir que a mãe recebesse Leonardo Ferreira de Almeida na residência. Cerca de 100 pessoas participaram do enterro no Cemitério de Taguatinga, na manhã desta quarta-feira (12/8).

Morta na própria casa em Samambaia Sul, Francisca recebia o investigado sempre que ele deixava o sistema penitenciário durante as saídas temporárias. A vítima acolhia pessoas em situação de vulnerabilidade, na esperança que elas pudessem se reeguer e construir uma vida melhor. De acordo com o genro da idosa, Carlos Celio Bonfim, 51 anos, Francisca era uma pessoa maravilhosa, que ajudava a todos.

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Segundo Carlos, apesar da boa vontade da idosa, os filhos eram cuidadosos com ela. "Quando descobrimos a ficha criminal dele, nós proibimos ela de recebê-lo novamente na casa", relembra o genro da vítima. Leonardo Ferreira estava preso por homicídio qualificado e estupro, mas foi liberado por bom comportamento durante o saidão do Dia dos Pais, que começou na última quinta-feira (6/8).

O genro de Francisca descreve, ainda, que, ao saber que a mãe tinha recebido o detento novamente na residência, Franciânia havia pedido para que a idosa o mandasse embora, ainda na noite anterior ao crime — que ocorreu na segunda-feira (10/8).













Testemunhas do homicídio da idosa e vítimas de estupro, as jovens relatam que o homem teria ameaçado matar a filha da idosa. Carlos descreve que sua esposa era o alvo do criminoso, devido à proibição estabelecida pela filha de Francisca. "O foco dele era a minha esposa, ele sabia que ela ia dormir lá na segunda-feira, para levar a mãe para uma consulta no dia seguinte. Ele ia esperar a Vânia chegar para matá-la", compartilha o genro.

De acordo com a filha da idosa, a vítima havia concordado em não receber o detento novamente, afirmando que ele não dormiria mais na residência. "Ele falou para a minha sobrinha que iria me matar, que ia esperar o momento que eu fosse levar minha mãe no médico", conta aos prantos.

Nas palavras de Francivânia, a mãe acreditava que as pessoas poderiam mudar e, por isso, sempre fez o bem. A filha descreve que muitas pessoas que foram ao velório tinham sido ajudadas por Francisca em algum momento da vida. "Ele acabou com uma família. Ela tinha uma obra linda, mas nós nunca mais vamos vê-la. Queremos ele preso, é preciso justiça", lamenta a filha da vítima. Leonardo Ferreira de Almeida continua foragido.