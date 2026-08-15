Sobe para 38 número de mortos em terremoto na Indonésia; alerta de tsunami é emitido

Equipes de resgate inspecionam local afetado pelo terremoto de magnitude 7,7 que atingiu o leste da Indonésia - (crédito: ARNOLD WELIANTO/AFP)

O número de mortos pelo terremoto de magnitude 7,7 que atingiu o leste da Indonésia neste sábado (15) subiu para 38, segundo o serviço de gestão de desastres. O balanço anterior era de 20 vítimas.

Suharyanto, chefe da agência nacional de gestão de desastres, detalhou a situação em uma coletiva de imprensa. "Está confirmada a morte de 38 pessoas. Duas ficaram gravemente feridas, 11 têm ferimentos leves e cerca de 2.000 pessoas evacuaram a área por meios próprios", declarou.

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O tremor foi registrado às 5h58 locais, com epicentro a 68 quilômetros da cidade de Ende, na ilha de Flores. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o terremoto ocorreu em baixa profundidade. Fortes réplicas se seguiram, incluindo uma de magnitude 6,1, e imagens registraram diversos edifícios danificados.

Lukas Lotar, um funcionário de hospital de 31 anos, relatou o pânico durante o sismo. "De repente tudo começou a tremer. Os pacientes também fugiram; o tremor foi forte. Vi que algumas paredes ficaram rachadas", contou.

Alerta e evacuações

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) emitiu um alerta de tsunami para as províncias de Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi do Sul e Nusa Tenggara Ocidental. O aviso foi cancelado posteriormente.

Autoridades pediram aos moradores das áreas costeiras da ilha de Flores que se retirassem para regiões mais altas. Abdul Muhari, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB), recomendou que a população se afastasse da costa, deslocando-se para mais de dois quilômetros para o interior ou para áreas com mais de 10 metros de altitude.

Em Maumere, na ilha de Flores, habitantes começaram a se deslocar para locais elevados. Moradores observaram o recuo do mar na área, um fenômeno que pode anteceder um tsunami. Imagens de TV mostraram centenas de pessoas deixando a regência de Nagekeo, além de prédios danificados.

A Indonésia sofre terremotos frequentes por estar localizada no chamado "Círculo de Fogo do Pacífico", uma região de intensa atividade sísmica que se estende do Japão ao Sudeste Asiático.

Com informações da AFP