Delegações dos EUA e do Hamas discutem Gaza com autoridades egípcias

Delegações dos Estados Unidos e do grupo islamista palestino Hamas se reuniram separadamente neste domingo (16) com autoridades do Egito para discutir a situação em Gaza.
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O enviado do presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, se reuniu com o presidente egípcio, Abdel Fattah Al-Sisi, informou um porta-voz da Presidência do Egito.
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A reunião, realizada na cidade de El Alamein, "destacou a necessidade de que todas as partes cumpram suas obrigações previstas no acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza", afirmou o porta-voz Mohamed El Shennawy em um comunicado.
Ao mesmo tempo, o líder do grupo islamista palestino Hamas, Jalil el Hayya, se reuniu na mesma cidade com o chefe dos serviços de inteligência egípcios, Hassan Rashad.
Kushner deve viajar depois para Israel, que rejeitou publicamente um plano de 15 pontos no qual o Hamas aceitava entregar suas armas a um novo comitê palestino que governaria Gaza.
Em sua reunião com Rashad, o Hamas "reafirmou seu compromisso de concluir o plano do presidente americano Donald Trump".
O Hamas havia afirmado no fim de julho que estava disposto a entregar suas armas a um novo comitê técnico que governaria Gaza, como parte de um plano de 15 pontos anunciado pelo Conselho da Paz de Trump.
No entanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou o plano e prometeu que as forças israelenses não deixarão Gaza até o desarmamento completo do Hamas.
Um dirigente do grupo palestino havia declarado à AFP que as conversas abordariam "os últimos acontecimentos nas negociações e os esforços que estão sendo realizados para obrigar Israel a respeitar o acordo, que inclui o roteiro de 15 pontos, e iniciar sua implementação".
A delegação do grupo palestino buscava informar "as autoridades egípcias sobre as violações israelenses do acordo de cessar-fogo".
Para isso, Hayya pretendia destacar "o compromisso do movimento e sua disposição para implementar o acordo assim que Israel anunciar seu compromisso com ele".
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