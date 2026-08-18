Trump chama Estreito de Ormuz de "novo território dos EUA" em novo post

O presidente norte-americano Donald Trump gerou repercussão ao publicar uma imagem ilustrando a região do Estreito de Ormuz como território dos Estados Unidos - (crédito: Divulgação/Casa Branca)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta terça-feira (18/8) uma imagem em sua rede social Truth Social que representa o Estreito de Ormuz como parte do território norte-americano.

No mapa compartilhado pelo republicano, a passagem marítima aparece destacada com um círculo e identificada pela expressão "Novo Território dos EUA".

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Localizado entre o Irã e Omã, na entrada do Golfo Pérsico, o Estreito de Ormuz é uma das principais rotas marítimas para o transporte internacional de petróleo.

A publicação ocorreu um dia depois de Trump defender publicamente a possibilidade de transformar a área em território dos Estados Unidos. Na segunda-feira (17/8), o presidente classificou a anexação do estreito como uma "ótima ideia".

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Questionado no Salão Oval, durante coletiva de imprensa, sobre a declaração feita na semana anterior, quando havia mencionado que poderia anunciar a mudança em relação ao estreito, Trump afirmou: "Quero dizer que nós os controlamos".

Na sequência, o presidente relacionou a possibilidade de considerar Ormuz território norte-americano ao bloqueio imposto à passagem e voltou a defender a ideia.

"Nós o controlamos com o bloqueio, e gosto da ideia de declará-lo um território", acrescentou o presidente.

Estreito de Ormuz na guerra com o Irã

A passagem marítima passou a ocupar posição central no conflito entre Estados Unidos e Irã e se tornou um dos principais instrumentos de pressão no confronto.

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Teerã mantém o estreito efetivamente fechado desde o início dos combates, no fim de fevereiro, afetando uma rota considerada fundamental para o comércio mundial de petróleo.