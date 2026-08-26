InícioMundo
Nepal e Tibete

Serviço dos EUA corrige dado sobre terremoto em área de avalanche

Inicialmente, o órgão havia informado que um tremor de terra de magnitude 4,4, com epicentro a 10 quilômetros de profundidade, havia sido registrado pelos sistemas pouco antes da avalanche

O Itamaraty informou que não há, até o momento, registro de brasileiros entre os mortos e desaparecidos e que acompanha com atenção os desdobramentos da calamidade - (crédito: Prakash Mathema / AFP)
O Itamaraty informou que não há, até o momento, registro de brasileiros entre os mortos e desaparecidos e que acompanha com atenção os desdobramentos da calamidade - (crédito: Prakash Mathema / AFP)

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) corrigiu a informação e afirmou que não houve registro de terremoto antes da avalanche que deixou mais de 160 mortos e centenas de desaparecidos entre o Nepal e o Tibete, na quarta-feira (20/8).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Inicialmente, o órgão havia informado que um tremor de terra de magnitude 4,4, com epicentro a 10 quilômetros de profundidade, havia sido registrado pelos sistemas pouco antes da avalanche.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Porém, a revisão dos dados mostrou que o próprio fenômeno gerou as medições que, ao serem interpretadas pelos sistemas, foram classificadas como um terremoto. Ou seja, o tremor inicialmente reportado não ocorreu.

Em sua página oficial, o USGS publicou uma nota para corrigir a informação. “Este evento foi inicialmente registrado como um terremoto de magnitude 4,4. Análises adicionais de ondas sísmicas de longo período indicam que a energia sísmica foi, na verdade, gerada por um deslizamento de terra. A localização do evento foi estimada a partir de imagens de satélite”, diz o comunicado, originalmente publicado em inglês.

Página da USGS com informação original corrigida
Página da USGS com informação original corrigida (foto: Reprodução/USGS)

Desastre natural

O número de mortos nas inundações no Nepal aumentou para 160, segundo informações da polícia local obtidas pela AFP nesta quarta-feira (26/8). Autoridades locais disseram ainda que há centenas de desaparecidos na região de fronteira com o Tibete.

O Itamaraty informou que não há, até o momento, registro de brasileiros entre os mortos e desaparecidos e que acompanha com atenção os desdobramentos da calamidade. "O governo brasileiro expressa profundo pesar e solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Nepal e da China", disse o órgão.

O Governo brasileiro divulgou números do plantão consular da Embaixada do Brasil nos países afetados. Veja os números ao final da matéria.

Veja a nota completa do Itamaraty

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, dos trágicos deslizamentos de terra e inundações no Nepal e na Região Administrativa Autônoma do Tibete, na China, em decorrência de terremoto ocorrido em 26 de agosto, que resultaram em numerosas mortes e deixaram centenas de pessoas desaparecidas. O governo brasileiro expressa profundo pesar e solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Nepal e da China.

A Embaixada do Brasil em Katmandu e a Embaixada do Brasil em Pequim acompanham com atenção os desdobramentos da calamidade no país. Não há, até o momento, registro de brasileiros entre as vítimas.

O plantão consular da Embaixada do Brasil em Katmandu (telefone +977 9801032381) poderá prestar assistência consular a cidadãos brasileiros em situação de emergência no Nepal.

Brasileiros que estejam na Região Administrativa Autônoma do Tibete, na China, podem entrar em contato com o plantão consular da Embaixada do Brasil em Pequim (telefone +86 138 0121 0722).

O plantão consular geral do Itamaraty pode ser contatado pelo telefone +55 (61) 98260-0610."

 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/08/2026 18:55 / atualizado em 26/08/2026 18:55
SIGA
x