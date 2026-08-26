Serviço dos EUA corrige dado sobre terremoto em área de avalanche

O Itamaraty informou que não há, até o momento, registro de brasileiros entre os mortos e desaparecidos e que acompanha com atenção os desdobramentos da calamidade - (crédito: Prakash Mathema / AFP)

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) corrigiu a informação e afirmou que não houve registro de terremoto antes da avalanche que deixou mais de 160 mortos e centenas de desaparecidos entre o Nepal e o Tibete, na quarta-feira (20/8).

Inicialmente, o órgão havia informado que um tremor de terra de magnitude 4,4, com epicentro a 10 quilômetros de profundidade, havia sido registrado pelos sistemas pouco antes da avalanche.

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Porém, a revisão dos dados mostrou que o próprio fenômeno gerou as medições que, ao serem interpretadas pelos sistemas, foram classificadas como um terremoto. Ou seja, o tremor inicialmente reportado não ocorreu.

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Em sua página oficial, o USGS publicou uma nota para corrigir a informação. “Este evento foi inicialmente registrado como um terremoto de magnitude 4,4. Análises adicionais de ondas sísmicas de longo período indicam que a energia sísmica foi, na verdade, gerada por um deslizamento de terra. A localização do evento foi estimada a partir de imagens de satélite”, diz o comunicado, originalmente publicado em inglês.

Página da USGS com informação original corrigida (foto: Reprodução/USGS)

Desastre natural

O número de mortos nas inundações no Nepal aumentou para 160, segundo informações da polícia local obtidas pela AFP nesta quarta-feira (26/8). Autoridades locais disseram ainda que há centenas de desaparecidos na região de fronteira com o Tibete.

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O Itamaraty informou que não há, até o momento, registro de brasileiros entre os mortos e desaparecidos e que acompanha com atenção os desdobramentos da calamidade. "O governo brasileiro expressa profundo pesar e solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Nepal e da China", disse o órgão.

O Governo brasileiro divulgou números do plantão consular da Embaixada do Brasil nos países afetados. Veja os números ao final da matéria.

Recebi com muita tristeza as notícias sobre as enchentes que atingiram o Nepal e a China. As imagens causam espanto e nos comovem a todos. Em nome dos brasileiros, expresso minha solidariedade aos governos dos dois países e a todos os afetados por esse desastre, especialmente às… August 26, 2026

Veja a nota completa do Itamaraty

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, dos trágicos deslizamentos de terra e inundações no Nepal e na Região Administrativa Autônoma do Tibete, na China, em decorrência de terremoto ocorrido em 26 de agosto, que resultaram em numerosas mortes e deixaram centenas de pessoas desaparecidas. O governo brasileiro expressa profundo pesar e solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Nepal e da China.

A Embaixada do Brasil em Katmandu e a Embaixada do Brasil em Pequim acompanham com atenção os desdobramentos da calamidade no país. Não há, até o momento, registro de brasileiros entre as vítimas.

O plantão consular da Embaixada do Brasil em Katmandu (telefone +977 9801032381) poderá prestar assistência consular a cidadãos brasileiros em situação de emergência no Nepal.

Brasileiros que estejam na Região Administrativa Autônoma do Tibete, na China, podem entrar em contato com o plantão consular da Embaixada do Brasil em Pequim (telefone +86 138 0121 0722).

O plantão consular geral do Itamaraty pode ser contatado pelo telefone +55 (61) 98260-0610."