Controladores aéreos deixaram postos antes de acidente em Nova York

Dois controladores aéreos deixaram seus postos mais cedo antes do acidente fatal de março entre um avião e um caminhão dos bombeiros no aeroporto de LaGuardia, em Nova York, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira (27/8).
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Os dois controladores encerraram seus turnos uma hora antes do previsto, deixando a torre de controle com efetivo reduzido antes do acidente, que causou a morte de dois pilotos, reportou o jornal, segundo o qual a Administração Federal de Aviação (FAA) toma medidas para demitir os funcionários.
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O tráfego no aeroporto estava duas vezes mais intenso do que o normal no momento do acidente, destacou o jornal. A FAA ressaltou que está "comprometida em responsabilizar os funcionários".
Investigadores ainda apuram as causas do acidente. Um relatório preliminar, divulgado em abril, apontou falhas de comunicação e falta de equipamentos adequados.
Segundo os achados iniciais da investigação, o primeiro erro foi uma decisão do controlador aéreo de autorizar os operadores do caminhão a cruzar a pista enquanto o avião da Air Canada se aproximava. Ao perceber o erro, segundos depois, o controlador deu aos bombeiros a ordem de parar, mas um dos dois ocupantes do caminhão "não sabia para quem era a mensagem".
Outro fator foi a ausência de um transponder a bordo do veículo de emergência. Segundo os investigadores, o aparelho teria alertado automaticamente ao controle aéreo que o avião e o caminhão se encontravam em uma trajetória de possível colisão. Esse foi o primeiro acidente fatal no aeroporto desde 1992.
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