Brasileiro procurado há 39 anos é localizado após briga no Paraguai

Um brasileiro procurado pela Justiça há quase quatro décadas foi localizado no Paraguai após se envolver em uma briga de trânsito e ameaçar um caminhoneiro com uma arma. Luciano Pampado Casquel, de 68 anos, era procurado desde um triplo homicídio ocorrido em 1987, em São Manuel, no interior de São Paulo, segundo a Polícia Civil.
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A identidade do brasileiro foi descoberta pelas autoridades paraguaias depois que um vídeo da discussão, registrada em 28 de agosto, começou a circular nas redes sociais. Nas imagens, Luciano aparece apontando uma pistola para o motorista de um caminhão durante uma briga em uma rua de Assunção, capital do país.
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O episódio ocorreu no bairro Mbocayaty. Segundo o registro divulgado, o caminhão teria sido impedido de passar pela caminhonete conduzida pelo brasileiro. Após a reclamação do motorista, Luciano teria sacado a arma e feito ameaças.
O caminhoneiro procurou a polícia paraguaia e registrou uma denúncia. A ocorrência também levou a Direção-Geral de Material Bélico (Digemabel), órgão responsável pelo controle de armas no país, a investigar o caso.
A placa da caminhonete ajudou os investigadores a identificar a empresa proprietária do veículo. Ao verificarem os responsáveis pelo negócio, os agentes encontraram o nome de Luciano Pereira Castelo, brasileiro de 68 anos que possuía duas armas registradas na Digemabel.
Uma das pistolas era uma Tanfoglio P19, calibre 9 milímetros, semelhante à que aparece nas imagens da ameaça. As autoridades foram até a casa do brasileiro, em Lambaré, na região metropolitana de Assunção.
Luciano entregou as duas pistolas aos agentes. Segundo informações divulgadas pela imprensa paraguaia, as licenças das armas estavam vencidas. Ele também teria afirmado que estava arrependido e que colaboraria com a investigação.
Identidade falsa
No Paraguai, o brasileiro utilizava o nome de Luciano Pereira Castelo. A consulta aos registros internacionais revelou, porém, que ele era procurado no Brasil como Luciano Pampado Casquel. A ligação com a Justiça brasileira foi identificada posteriormente durante consultas realizadas pela Interpol. A Polícia Civil de Botucatu foi comunicada e passou a cuidar dos procedimentos para a transferência do homem ao Brasil.
Documentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) apontam que Luciano foi condenado por homicídio qualificado. Em uma decisão de 2025, o tribunal registrou a redução da pena para 14 anos de prisão, com início do cumprimento em regime fechado.
O brasileiro já havia sido alvo de investigação no Paraguai. Segundo reportagem do jornal ABC Color publicada em 2010, ele escapou pouco antes de uma operação policial em uma loja de veículos que mantinha em Lambaré.
Na ocasião, ele era identificado como Luciano Pereira Castelo, enquanto documentos brasileiros apontavam o nome Luciano Pampado Casquel. A investigação paraguaia também apurava suspeitas de falsificação de documentos ou identidade e lavagem de dinheiro, além de uma possível relação com um grupo ligado ao narcotráfico.
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