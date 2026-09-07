Trump sugere mudar o nome do estado do Novo México para 'Nova América'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo (6) um novo alvo em seu impulso de mudar nomes, ao sugerir que o estado de Novo México poderia ser chamado de "Nova América".
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A proposta, que foi imediatamente rejeitada pela governadora do estado, foi anunciada poucos dias após a assinatura de uma ordem para rebatizar o lago Ontário como "lago América", em meio a uma guerra comercial com o vizinho Canadá.
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"Muitas pessoas sugeriram mudar o nome de Novo México... para NOVA AMÉRICA", publicou o presidente republicano nas redes sociais. "Muito mais prestigioso e bonito para o povo daquele Estado potencialmente incrível. Uau, eu amo isso!!!".
A Casa Branca voltou a publicar uma imagem em que a parte "México" do nome do estado aparecia riscada e substituída por "América". Parte da imprensa americana afirmou que a ideia surgiu como uma piada na internet.
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A governadora do estado, Michelle Lujan Grisham, declarou ao canal Fox News que o nome "não está em discussão: é nosso desde antes de existirem os Estados Unidos".
Ela disse que o presidente queria "distrair os americanos" de problemas como o aumento dos preços da gasolina.
Na semana passada, Trump sugeriu mudar o nome do Estreito de Ormuz para "Estreito Trump", enquanto prossegue a guerra com o Irã. Algumas horas depois, ele deu a entender que não falava sério sobre o plano.
Também rebatizou o Golfo do México como "Golfo da América" em seu primeiro dia de volta à Casa Branca, em 2025, medida rejeitada pelo México.
O Canadá também rejeitou a tentativa de mudar o nome do lago Ontário.
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