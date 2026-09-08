Trump compartilha vídeo feito por IA que debocha de líderes globais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Rei do Reino Unido, Charles III: vídeo estremece relações - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou, nessa segunda-feira (7/9), um vídeo adulterado com o auxílio de inteligência artificial (IA) que mostra o Rei do Reino Unido, Charles III, indiferente ao desmaio de um funcionário da empresa Asda, rede britânica de supermercados e postos de gasolina. O vídeo também mostra posturas negativas de diversos líderes globais.

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Segundo informações do jornal Daily Mail, da Inglaterra, o conteúdo é um resultado modificado do gravado originalmente, datado de 2020. O registro foi feito durante uma visita de Charles ao centro de distribuição da empresa em Bristol.

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Lá, o funcionário teve um quadro de mal-estar na frente do monarca. O Rei, então, lançou-se ao chão na tentativa de segurá-lo. Em seguida, aguardou pela chegada de uma equipe médica ao lado dele, onde permaneceu enquanto o atendimento era realizado. Posteriormente, se recuperou, garantiu estar bem, e voltou ao trabalho no mesmo dia.

Post de Trump

A forma alterada da filmagem postada por Trump é, segundo o Mail, uma tentativa dele mesmo de tentar parecer mais zeloso, cauteloso. A montagem mostra uma série de líderes e ex-líderes mundiais, como os ex-presidentes dos EUA Barack Obama e Joe Biden, além do atual presidente da França, Emmanuel Macron, em uma série de atitudes desrespeitosas diante de pessoas em situações de vulnerabilidade.

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Em contrapartida, o chefe do Executivo norte-americano aparece cumprimentando oficiais de polícia, e saudando soldados do exército do país. O vídeo foi postado no Dia do Trabalhador nos Estados Unidos, data comemorada em todas as primeiras segundas-feiras de setembro, em alusão aos trabalhadores do país, com os dizeres "o lado de Trump que a mídia não mostra".