Mulher dá à luz uma menina graças a embrião congelado há 22 anos - (crédito: Shaare Zedek IVF Unit)

Uma mulher grega de 54 anos deu à luz uma menina graças a um embrião congelado há mais de 22 anos, após perder o filho, nascido com o mesmo procedimento, informou seu médico nesta quarta-feira (9).

"Para Christina Rapti-Tzelepi, o nascimento de hoje tem um significado emocional muito especial", declarou o ginecologista Konstantinos Pantos em uma publicação no Facebook.

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"Em 2004, após uma transferência embrionária, teve um bebê saudável na primeira tentativa. Em outubro de 2025, a família sofreu a trágica perda de seu filho em um acidente de trânsito, aos 21 anos", explicou Pantos.

Aos 54 anos, Rapti-Tzelepi está na idade máxima permitida na Grécia para se submeter a uma fertilização in vitro.

A mulher deu à luz uma menina nesta quarta-feira, após uma transferência embrionária em dezembro, indicou Pantos.

"Houve luto e alegria, mas tudo desapareceu esta manhã quando tivemos nossa pequena nos braços", declarou Rapti-Tzelepi à televisão pública ERT.

Seu marido, Konstantinos Raptis, afirmou que a família travou uma "corrida contra o tempo" para que a gravidez chegasse a tempo.

"Minha esposa chegou, literalmente, ao limite de idade estabelecido pela legislação vigente", declarou Raptis em um comunicado.

Raptis pediu que fosse eliminado o limite de idade para se submeter a uma fertilização in vitro.

"As mulheres mais velhas têm uma capacidade imensurável de oferecer um amor maduro, consciente e incondicional, assim como uma estabilidade que nenhuma estatística será capaz de medir plenamente", afirmou.