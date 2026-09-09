Mulher dá à luz uma menina graças a embrião congelado há 22 anos

Uma mulher grega de 54 anos deu à luz uma menina graças a um embrião congelado há mais de 22 anos, após perder o filho, nascido com o mesmo procedimento, informou seu médico nesta quarta-feira (9).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Para Christina Rapti-Tzelepi, o nascimento de hoje tem um significado emocional muito especial", declarou o ginecologista Konstantinos Pantos em uma publicação no Facebook.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Em 2004, após uma transferência embrionária, teve um bebê saudável na primeira tentativa. Em outubro de 2025, a família sofreu a trágica perda de seu filho em um acidente de trânsito, aos 21 anos", explicou Pantos.
Aos 54 anos, Rapti-Tzelepi está na idade máxima permitida na Grécia para se submeter a uma fertilização in vitro.
- Leia também: Canadá atrai pesquisadores decepcionados com Trump nos EUA
- Leia também: Reino Unido, França, Canadá e outros 9 países boicotam produtos de Israel
A mulher deu à luz uma menina nesta quarta-feira, após uma transferência embrionária em dezembro, indicou Pantos.
"Houve luto e alegria, mas tudo desapareceu esta manhã quando tivemos nossa pequena nos braços", declarou Rapti-Tzelepi à televisão pública ERT.
Seu marido, Konstantinos Raptis, afirmou que a família travou uma "corrida contra o tempo" para que a gravidez chegasse a tempo.
"Minha esposa chegou, literalmente, ao limite de idade estabelecido pela legislação vigente", declarou Raptis em um comunicado.
Raptis pediu que fosse eliminado o limite de idade para se submeter a uma fertilização in vitro.
"As mulheres mais velhas têm uma capacidade imensurável de oferecer um amor maduro, consciente e incondicional, assim como uma estabilidade que nenhuma estatística será capaz de medir plenamente", afirmou.
Saiba Mais
- Mundo Elas conseguiram celebrar o primeiro casamento homossexual na Bolívia, um país onde ele não é legalizado
- Mundo Canadá atrai pesquisadores decepcionados com Trump nos EUA
- Mundo Chineses homenageiam Mao 50 anos após a morte do líder comunista
- Mundo Reino Unido, França, Canadá e outros 9 países boicotam produtos de Israel
- Mundo Flávio Dino reintegra Andrei Rodrigues e Leandro Almada na Polícia Federal
- Mundo Apple lança nova linha de iPhones hoje, veja o que esperar
- Mundo Chefe de governo mais bem pago do mundo ganha aumento de salário de mais de R$ 5 milhões por ano
- Mundo Tung Chee-hwa, primeiro líder pós-colonial de Hong Kong, morre aos 89 anos
- Mundo Tailândia investiga morte de britânico após procedimento de aumento peniano
- Mundo Trump presenteia assessora Natalie Harp com US$ 45.000
- Mundo Relatório indica que Netanyahu sabia sobre ofensiva contra Israel