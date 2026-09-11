AfD anuncia ações legais contra Merz por 'difamação'

O partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) anunciou que solicitará a abertura de um processo criminal por difamação contra o chefe de Governo, Friedrich Merz, depois que este acusou a legenda de promover uma "limpeza étnica".

"Tomamos a decisão de apresentar uma queixa criminal contra o chanceler Friedrich Merz", afirmou o deputado da AfD Stephan Brandner, que classificou de "inadmissíveis" as declarações feitas pelo chefe de Governo no Parlamento.

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Durante um tenso debate parlamentar na quarta-feira, Merz acusou a AfD de defender políticas equivalentes a uma limpeza étnica, o que provocou protestos veementes dos deputados do partido.

"O termo 'remigração' nada mais é do que um sinônimo de limpeza étnica", disse Merz, em referência a um dos lemas mais conhecidos da AfD.

"A palavra 'remigração' nada mais é do que uma limpeza étnica baseada em origem e cor da pele", acrescentou.

A AfD alega que a 'remigração' se refere à expulsão de criminosos estrangeiros e de pessoas que entraram ilegalmente na Alemanha. Alguns setores da extrema direita, no entanto, também utilizam o termo para defender a deportação de imigrantes e até mesmo de cidadãos alemães de origem estrangeira.

Brandner classificou os comentários de Merz como "disparates" e afirmou que é "inaceitável que o chefe do poder Executivo do nosso país divulgue semelhantes mentiras e calúnias".

A Alemanha, como muitos outros países, concede imunidade parlamentar aos legisladores pelas declarações feitas no plenário. No entanto, a legislação prevê uma exceção nos casos de "injúrias difamatórias".