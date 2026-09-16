Bairro coreano é eleito o mais "descolado" de 2026 pela revista Time Out

O primeiro lugar no ranking da Time Out deste ano é ocupado por Jongno 3-ga, em Seul, Coreia do Sul. - (crédito: Gage Goulding)

Para quem está planejando uma viagem e busca por lugares locais mais empolgantes, a revista britânica Time Out divulgou sua mais recente seleção dos 40 “bairros mais descolados do mundo”.

No topo do ranking deste ano está Jongno 3-ga, em Seul, na Coreia do Sul. Um vibrante polo gastronômico que já figurou diversas vezes na lista da Time Out, a área ficou conhecida por sua incrível comida de rua e negócios independentes.

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A lista anual da Time Out é elaborada a partir de indicações de sua rede global de editores e escritores. As escolhas são avaliadas com base em critérios como cultura, comunidade, qualidade de vida, gastronomia e o que a publicação chama de "aquela sensação difícil de definir de 'atualidade'".

A revista sugere que o dia perfeito em Jongno 3-ga começa com um pãozinho macio cozido no vapor no Mil Toast, um dos inúmeros cafés do bairro. Sendo um dos bairros mais antigos da cidade, está ganhando nova energia sem perder sua essência.

Os históricos hanoks de ikseon-dong, construções coreanas tradicionais antigas com telhados curvos e telhas e vigas de madeiras, foram transformados em cafés, lojas e restaurantes, e vem atraindo turistas a anos.

Uma nova cena noturna está surgindo ao redor dos pochas do bairro, barracas de comida tradicionais que ficam abertas até tarde da noite e que atraem cada vez mais jovens em busca de comida acessível e uma noite descontraída. Em outra parte do bairro, Seosulla-gil se transformou de uma rua tranquila ao lado do Santuário Jongmyo em um polo de oficinas de artesanato independentes, estúdios de jóias e bares sofisticados. O vilarejo mistura o estilo antigo com o moderno, criando becos estreitos e cheios de vida.

O primeiro lugar no ranking da Time Out deste ano é ocupado por Jongno 3-ga, em Seul, Coreia do Sul (foto: Gage Goulding)

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O segundo lugar na lista da Time Out é o bairro L’Ocean, em Rabat. Este bairro litorâneo da capital marroquina abriga hoje hotéis luxuosos, mas ainda conserva diversos comércios independentes e uma rica cultura local.

O bairro artístico de Neos Kosmos, em Atenas, ocupa o terceiro lugar na lista, enquanto Chinatown, em Los Angeles, é a cidade americana mais bem colocada, em quarto lugar.

Dois bairros brasileiros também figuram a lista, Laranjeiras no Rio de Janeiro, ocupa a 17° posição e República, em São Paulo alcança a 25° no ranking.

Em outras edições, a Time Out já havia destacado diferentes bairros brasileiros. No ano passado, Barra Funda, em São Paulo, apareceu em terceiro lugar e Botafogo, no Rio, ficou em 29°.

A revista destaca que, desde a pandemia de covid, ao longo da última meia década, bairros residenciais retomaram o protagonismo na vida das pessoas, em comparação com centros históricos que se tornaram “praticamente obsoletos”.

Mas recentemente um certo equilíbrio teria sido estabelecido entre esses bairros residenciais e os centros históricos. “A vida no bairro continua sendo fundamental, e os ‘mini-vilarejos’ onde o barista conhece o seu pedido, onde restaurantes, bares e negócios independentes prosperam, e onde as comunidades seguem se unindo em prol de iniciativas bacanas, de circuitos de arte e festivais diurnos à criação de ruas mais verdes e espaços voltados para pedestres”, afirma a Time Out.



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