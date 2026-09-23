Harvey Weinstein é condenado a 15 anos de prisão por agressão sexual

(FILES) Harvey Weinstein arrives at Manhattan Supreme Court February 20, 2020, for the third day of jury deliberations in his sex assault trial in New York. New York's highest court on April 25, 2024, overturned Hollywood producer Weinstein's 2020 conviction on sex crime charges and ordered a new trial. In their decision, judges cited errors in the way the trial had been conducted, including admitting the testimony of women who were not part of the charges against him. "Order reversed and a new trial ordered," the judges wrote. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) - (crédito: Timothy A. Clary/AFP)

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi condenado a 15 anos de prisão, nesta quarta-feira (23), em Nova York, na repetição do julgamento por agressão sexual contra uma ex-assistente de produção.

Weinstein, de 74 anos, obrigou Miriam Haley a lhe praticar sexo oral em 2006. Haley foi uma das mulheres que processaram o fundador da Miramax, produtora de filmes como "Pulp Fiction - Tempo de Violência" e "Shakespeare Apaixonado".

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O ex-magnata de Hollywood foi condenado em 2020 a 23 anos de prisão por esta agressão, mas um tribunal de apelação anulou o julgamento quatro anos depois por razões processuais. Em junho do ano passado, Weinstein foi declarado novamente culpado em um novo julgamento.

Em um tribunal de Nova York lotado de jornalistas e de público, entre o qual estava a própria Haley, o condenado pediu clemência.

"Não sou um homem violento, tenham um pouco de piedade", disse Weinstein, em cadeira de rodas devido a problemas de saúde. "Peço desculpas sinceras a todas as pessoas às quais prejudiquei", acrescentou.

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Seu porta-voz, Juda Engelmayer, disse à AFP que tinha previsto recorrer da sentença e da pena.

"É difícil não chegar à conclusão de que Harvey Weinstein é condenado não só pelo crime pelo qual foi declarado culpado, mas por quem é e pelo que seu nome chegou a representar", afirmou, fazendo alusão ao movimento #MeToo.

"Ele tinha tudo"

Nesta quarta-feira, o juiz Curtis Farber definiu Weinstein como um "predador sexual", que não assumiu a responsabilidade por seus atos.

"Ele tinha tudo. Seu legado podia ter se consolidado com grandeza. Mas pôs tudo a perder ao agredir Miriam Haley", acrescentou o magistrado. Após a audiência, Haley se disse "contente" pela condenação "justa" imposta a Weinstein.

Minutos antes, a vítima declarou ao juiz que a agressão sofrida representou para ela uma "pena de prisão perpétua" e que sofria de transtorno de estresse pós-traumático.

A Promotoria tinha pedido 20 anos de prisão para Weinstein, enquanto seus advogados advertiram que uma sentença mais longa provavelmente resultaria em sua morte na prisão.

Weinstein conhecerá em breve a nova sentença que a justiça do estado da Califórnia vai lhe impor por ter violentado e agredido sexualmente uma atriz em um quarto de hotel em Los Angeles em 2013, depois que uma corte de apelação confirmou em junho sua culpa, mas anulou a pena de 16 anos de prisão.

Por outro lado, em maio, um juiz de Nova York declarou nulo o julgamento contra ele pela suposta agressão sexual contra a atriz Jessica Mann depois que o júri não conseguiu chegar a um veredicto.