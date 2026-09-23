"Cuide de mim": esposa de Rick se despede do cantor nas redes

Geralda admitiu ainda não saber como será seguir em frente sem o marido - (crédito: Reprodução/Instagram)

Geralda Helena, viúva do cantor Rick, fez post nas redes sociais se despedindo do marido. O músico morreu aos 59 anos na queda de um helicóptero em Santa Catarina. No texto, Geralda relembra a trajetória ao lado do músico, destacou a família que formaram juntos e falou sobre a dificuldade que será seguir sem a companhia do marido.

A viúva contou que Rick esteve ao seu lado durante praticamente toda a sua vida, e acompanhou a transformação da adolescência à vida adulta. Em seguida, Geralda admitiu ainda não saber como será seguir em frente sem o marido e fez um pedido: “Só te peço que, de onde estiver, continue cuidando de mim”. E disse ainda que espera encontrar forças na família e em tudo o que construíram juntos.

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A despedida terminou com uma declaração de amor. “Hoje me despeço do meu marido, meu companheiro e do amor da minha vida. Mas jamais me despeço do nosso amor”, escreveu, agradecendo pelos 42 anos de casamento e afirmando que seu amor por Rick será eterno.

Além do cantor, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nobrega de Araujo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira. Todos os corpos foram resgatados no fim da tarde de terça-feira (22) e levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis, que liberou nesta manhã os corpos para velório e enterro.



