Anistia Internacional pede fim do ICE, a polícia de imigração dos EUA

A publicação ocorre menos de uma semana depois que um imigrante venezuelano, Wilber Garces Perez, foi baleado por um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) em Austin, no Texas - (crédito: Charly Triballeau/AFP)

A Anistia Internacional pediu nesta quinta-feira (24) a "supressão imediata" do ICE, a polícia de imigração dos Estados Unidos, que lidera a ofensiva anti-imigrantes do presidente Donald Trump, em um relatório que "reúne as violações generalizadas de direitos humanos" cometidas em suas operações.

A publicação ocorre menos de uma semana depois que um imigrante venezuelano, Wilber Garces Perez, foi baleado por um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) em Austin, no Texas.

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Em janeiro, a morte de dois cidadãos americanos, Renee Good e Alex Pretti, baleados por agentes federais quando eram testemunhas de operações em Minneapolis, já havia causado indignação em todo o país. Ambos foram assassinados na rua em plena luz do dia, com menos de três semanas de diferença.

"A Anistia Internacional pede que o ICE seja abolido após documentar violações generalizadas de direitos humanos em operações contra imigrantes", diz o relatório.

"Que agentes federais encapuzados e armados ataquem pessoas nas ruas com total impunidade não torna nossas comunidades mais seguras: coloca todos em perigo", alertou Nadia Daar, diretora-executiva da organização nos Estados Unidos.

O relatório se baseia em mais de 150 depoimentos recolhidos entre março e junho em quatro das principais cidades onde o ICE concentrou suas operações: Chicago, Nova Orleans, Minneapolis e Washington, às vezes com o apoio de outras agências federais.

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"O ICE está fundamentalmente quebrado e não pode ser consertado. Para que o governo dos Estados Unidos tenha um sistema de aplicação das leis de imigração que cumpra o direito e as normas internacionais de direitos humanos, é necessário abolir o ICE", acrescentou Daar.

O relatório "demonstra que o governo Trump está implementando um sistema de detenção e deportação em massa, alimentado por narrativas racistas, xenófobas e falsas, cujo objetivo é deter e deportar o maior número possível de imigrantes, solicitantes de asilo e refugiados dos Estados Unidos".

A ONG insiste que não se trata de "incidentes isolados ou excepcionais", mas de um "padrão recorrente".