Trump confirma diretor de inteligência nacional como novo czar da IA

O presidente americano, Donald Trump, nomeou formalmente, o chefe de inteligência nacional, Jay Clayton, como líder de um grupo de trabalho da Casa Branca sobre inteligência artificial - (crédito: AFP)

O presidente americano, Donald Trump, nomeou formalmente, neste domingo (4), o chefe de inteligência nacional, Jay Clayton, como líder de um grupo de trabalho da Casa Branca sobre inteligência artificial, em meio a alertas de pesquisadores sobre os possíveis perigos dessa tecnologia.

A Força de Superinteligência, liderada por Clayton, tem "a missão de coordenar o esforço do governo federal para garantir que os Estados Unidos continuem liderando o mundo em superinteligência, que muitos dizem ser maior do que a Revolução Industrial e do que a internet, e protegerá os interesses e melhorará a vida de todos os americanos", afirmou Trump em uma publicação em sua plataforma, Truth Social.

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O presidente americano decidiu, no fim de setembro, renomear a IA como "superinteligência" e assinou um decreto determinando que todos os órgãos do governo utilizem esse termo.

O grupo liderado por Clayton "vai coordenar as relações do governo com os consumidores, as grandes empresas, as organizações religiosas, os operadores de infraestruturas críticas e as empresas de superinteligência", explicou Trump.

Segundo um documento oficial ao qual o The Wall Street Journal teve acesso, Clayton e sua equipe têm a função de apresentar propostas "para enfrentar as ameaças que a IA representa para nossa sociedade".

O grupo terá de desempenhar essas tarefas "evitando ao mesmo tempo o excesso de regulação" que penaliza a inovação e a concorrência.

O grupo de trabalho vai deixar nas mãos da própria indústria a maior parte da gestão dos riscos da IA, alertaram alguns encarregados ao The Wall Street Journal, ao mesmo tempo que vai colaborar com as empresas do setor.

Na terça-feira, após uma reunião na Casa Branca, os principais executivos do setor de IA assumiram uma série de compromissos nessa área, como contratar supervisores independentes e realizar controles internos mais rigorosos.