Marco Rubio diz que 2º turno era esperado e EUA seguem atentos

A eleição presidencial brasileira entrou no radar do governo dos Estados Unidos nesta segunda-feira (5/10), um dia depois de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) avançarem para o segundo turno. Em manifestações separadas, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse que a continuidade da disputa já era esperada, enquanto o presidente Donald Trump destacou a velocidade da apuração dos votos no Brasil.

Rubio comentou o resultado rapidamente durante uma conversa com jornalistas antes de embarcar para a Islândia. Sem mencionar Lula ou Flávio nominalmente, o secretário indicou que o governo norte-americano continuará observando o processo até a nova votação, marcada para 25 de outubro.

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"Foi para o 2º turno e todos esperavam que isso fosse acontecer. Vamos ver como as coisas se desenrolam".

A resposta durou menos de dez segundos e manteve a postura adotada até agora pelo governo Trump em relação à disputa brasileira, sem declaração pública de preferência por nenhum dos dois candidatos.

No primeiro turno, realizado no domingo (4/10), Flávio Bolsonaro terminou à frente, com cerca de 47% dos votos. Lula obteve pouco mais de 45%, levando a decisão da Presidência para uma nova rodada.

Antes da votação, Trump já havia dito que acompanhava a eleição brasileira "bem de perto", mas também evitou manifestar apoio público a uma das candidaturas.

Trump cita apuração brasileira

Horas depois, o próprio presidente norte-americano voltou ao assunto em uma publicação na Truth Social. Desta vez, Trump usou o processo eleitoral brasileiro para elogiar a rapidez da contabilização dos votos e, ao mesmo tempo, renovar críticas ao sistema eleitoral dos Estados Unidos.

Na mensagem, ele não mencionou Lula nem Flávio Bolsonaro. O destaque foi para o intervalo entre o fechamento das urnas e a divulgação do resultado do primeiro turno brasileiro.

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"125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial do Brasil. Os resultados saíram pouco depois do encerramento da votação, NO MESMO DIA! Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e várias outras cidades e estados dos EUA, os resultados, com números muito menores, muitas vezes levam semanas para serem fraudados — quer dizer, calculados. A votação nos Estados Unidos é CORRUPTA!!!"

Ao comparar os dois países, Trump direcionou as críticas especialmente a locais administrados por democratas nos Estados Unidos. A publicação ocorreu enquanto Brasil se prepara para a segunda rodada da eleição presidencial entre Lula e Flávio, que voltam às urnas em 25 de outubro.