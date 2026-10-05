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FRANÇA

Peça criada por Salvador Dalí é roubada de museu na França

A capa do Livro do Apocalipse (Livre de l'Apocalypse), criada pelo artista espanhol Salvador Dalí. - (crédito: THIERRY ZOCCOLAN / AFP)
A capa do Livro do Apocalipse (Livre de l'Apocalypse), criada pelo artista espanhol Salvador Dalí. - (crédito: THIERRY ZOCCOLAN / AFP)

A capa do Livro do Apocalipse (Livre de l'Apocalypse), criada pelo espanhol Salvador Dalí, foi roubada na noite de domingo (04/10) do Centro de Arte Contemporânea de Issoire, na França, informou a Promotoria de Clermont-Ferrand. 

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O editor de arte Joseph Forêt lançou, em 1958, esse livro, inspirado no evangelho de São João e ilustrado em enormes pergaminhos por destacados pintores e escritores do século XX, entre eles Jean Cocteau, Bernard Buffet e Jean Giono. 

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Dalí desenhou e esculpiu a capa em bronze, decorada com ouro, pedras preciosas e conchas marinhas. A peça pesa, sozinha, 150 quilos, enquanto o conjunto completo chega a 210 quilos. 

Depois de ter sido exibida em cerca de 150 mostras em diferentes países entre 1961 e 1972, foi armazenada na Suíça e vendida a proprietários japoneses. 

A obra foi adquirida em 2003 por Christian Karoutzos, diretor de uma empresa de restauração em Issoire. 

Embora nunca tenha revelado o preço de compra, Karoutzos declarou então à AFP que, no momento de sua criação, o livro "havia sido avaliado em dois milhões de francos franceses, o equivalente a cerca de 305 mil euros atuais (1,7 milhão de reais), o que o tornava então o livro mais caro do mundo". 

A capa e vários pergaminhos permaneceriam expostos em Issoire durante o outono europeu.


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AF

Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 05/10/2026 17:12 / atualizado em 05/10/2026 17:18
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