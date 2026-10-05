Quais famosos não se elegeram e quais conquistaram vaga no Legislativo

Inês Brasil e Tiririca são dois dos famosos não eleitos neste domingo (4/10) - (crédito: Reprodução/ Redes Sociais/ Câmara dos Deputados )

Alguns famosos conhecidos, como influenciadores, cantores e atores, tentaram vagas no legislativo nas eleições deste domingo (4/10). Alguns desses não obtiveram sucesso, mas outros conquistaram a cadeira desejada.

Humorista, cantor e artista circense, Tiririca virou fenômeno e ficou conhecido nacionalmente com o sucesso da música Florentina, nos anos 1990, e participações em programas de TV. Entrou na política em 2010 e foi eleito um dos deputados federais mais votados da história do país. Tentando sua quinta eleição consecutiva, ele obteve 5.523 votos e não foi eleito.

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Já Inês Tânia Lima da Silva, conhecida publicamente como Inês Brasil, é uma cantora, dançarina, influenciadora digital e uma das personalidades mais icônicas da cultura de memes no Brasil. Ela concorreu a deputada estadual no Rio de Janeiro, e obteve 3.145 votos, não sendo eleita.

Sarah Poncio, influenciadora e deputada estadual do RJ, filha do pastor Márcio Poncio, disputou a Câmara Federal pelo Solidariedade e teve 20.474 votos (0,23%), ficando como suplente.

A ex-paquita Andréia Sorvetão, candidata pelo Democracia Cristã, candidata a deputada federal pelo RJ, teve apenas 2.529. Já o cantor Netinho de Paula, ex-vocalista do Negritude Júnior, era candidato do MDB a deputado federal por São Paulo, teve 19.337 votos, e também não foi eleito. Manoel Gomes, o cantor do hit viral Caneta Azul, candidato a deputado federal por São Paulo pelo Avante, recebeu 7.239 votos, não sendo eleito.

Silvia Abravanel Apresentadora do SBT e filha de Silvio Santos, também teve resultado negativo. Candidata pelo PSD, terminou a apuração com 22.472 votos. Disputou vaga de deputada federal por SP, em sua estreia eleitoral.

A jornalista e apresentadora, Rachel Sheherazade, candidata pelo PSD a deputada federal por SP, somou 22.453 votos e não foi eleita. O cantor Mc Gui, candidato pelo mesmo partido e vaga, teve 7.378 votos, e também não se elegeu.

Lucas Penteado, ator e ex-BBB, candidato a deputado federal por SP pelo PT, recebeu 3.448 votos. Outro ex-BBB, não eleito foi Matteus Amaral, candidato a deputado federal pelo PP no Rio Grande do Sul, que teve 51.437 votos e ficou como suplente. Além desses, a também ex-BBB e apresentadora Vivian Amorim, disputou vaga de deputada estadual no Amazonas pelo União Brasil e teve 10.807 votos.

Entre os vitoriosos, no Rio de Janeiro, Thiago Gagliasso (PL), irmão do ator Bruno Gagliasso, foi eleito deputado federal com 67.700 votos. Já em Minas Gerais, a influenciadora Ana Elisa (PT) foi a segunda deputada federal mais votada no estado, com 524.216 votos.

Em São Paulo, Thammy Miranda (PSD), filho da cantora Gretchen, foi eleito deputado estadual. Também aparece nos destaques Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), descendente da família imperial brasileira.

