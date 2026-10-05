Milei comemora liderança de Flávio Bolsonaro no primeiro turno

Por Camily Oliveira

O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou o resultado de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das Eleições 2026 neste domingo (4/10). Em uma série de publicações nas redes sociais, o argentino parabenizou o candidato, classificou o desempenho como uma “eleição histórica” e afirmou que o continente americano é dos cidadãos que querem viver em liberdade.

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Após a confirmação de que Flávio terminou o primeiro turno à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Milei publicou no X: “A liberdade avança no Brasil”. Em seguida, parabenizou o brasileiro e afirmou esperar iniciar em breve um trabalho conjunto para fortalecer as relações entre os dois países.

LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!! — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2026

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“Parabéns, querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta eleição histórica contra o comunista Lula. O continente americano é dos cidadãos que querem viver em liberdade”, escreveu.

Milei também afirmou que espera que Brasil e Argentina continuem como parceiros comerciais, culturais e políticos.

“Espero que em breve possamos começar a trabalhar juntos para que a Argentina e o Brasil continuem sendo grandes parceiros comerciais, culturais e políticos. As oportunidades para nossas nações, trabalhando juntos, são infinitas”, publicou.

Apoio durante o dia

O apoio de Milei a Flávio Bolsonaro começou antes da divulgação do resultado. Durante a votação, o presidente argentino compartilhou no X um vídeo produzido pela emissora argentina LN+ que mostrava o candidato chegando para votar no Rio de Janeiro. Na publicação, escreveu, em letras maiúsculas, “FENÓMENO BARRIAL”, expressão que pode ser traduzida como “fenômeno local”.

Em outra publicação, Milei compartilhou imagens de Flávio e do ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhadas da mensagem “Que as forças do céu estejam com vocês”. Também publicou uma fotografia ao lado do candidato brasileiro com a frase “Por ele hoje”.

O presidente argentino ainda fez uma publicação em tom de crítica à esquerda. Ao comentar o resultado do primeiro turno, escreveu: “Um canhoto comunista perde para alguém de direita e os mercados comemoram com grandes altas”. Na mesma publicação, afirmou: “Canhotos empobrecedores saiam do caminho que estamos tentando dar brilho ao continente. MAGA!”.

Milei também compartilhou uma mensagem com a frase “um preso não pode ser candidato a presidente”, em referência ao cenário eleitoral brasileiro.

Relação com Flávio

Em julho, o presidente argentino participou do lançamento da candidatura do senador brasileiro e fez um discurso em apoio à sua eleição.

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputarão o segundo turno em 25 de outubro. Às 22h30 deste domingo, com mais de 99,9% das urnas apuradas, Flávio tinha cerca de 47,05% dos votos válidos, ante 45,13% de Lula. Nenhum dos dois alcançou mais da metade dos votos válidos, percentual necessário para uma vitória em primeiro turno.